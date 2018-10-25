АКРА ухудшило прогноз роста ВВП России на 2019 год

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. АКРА в новом макроэкономическом прогнозе ухудшило оценку роста ВВП России на 2019 год до 1,4% с 1,5% в апреле на фоне отрицательного влияния торговой войны США и Китая, а также вероятности введения новых санкций США.
В апрельском макропрогнозе аналитики ожидали роста ВВП в 2019-2021 годах на уровне 1,5%. Теперь в 2019 году и в 2021 году прогноз по росту 1,4%, в 2020 году – 1,5%. По 2022 году прогноз снижен с 1,7% до 1,4%. Прогноз по 2018 году остался неизменным – рост 1,6%.
При этом АКРА впервые опубликовало альтернативные базовому сценарии из-за возросшей вероятности реализации негативных шоков для российской экономики: замедление американской экономики, закредитованность китайской экономики, торговые войны, санкции, расширение трубопроводных мощностей в США и потенциальное давление на нефтяные цены в конце 2019 года.
Альтернативный сценарий с финансовым стрессом предполагает такой же рост экономики в 2018 году, в 2019 году спад в объеме до 2,5%, в 2020 году — рост 0,3%. В этом сценарии к шокам альтернативного добавляются эндогенная рецессия в США, долговой кризис в Китае, бюджетные кризисы