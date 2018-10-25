АКРА ухудшило прогноз роста ВВП России на 2019 год

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. АКРА в новом макроэкономическом прогнозе ухудшило оценку роста ВВП России на 2019 год до 1,4% с 1,5% в апреле на фоне отрицательного влияния торговой войны США и Китая, а также вероятности введения новых санкций США.

"Мы пересматриваем свои ожидания относительно возможности введения новых санкций против России, оценивая вероятность наступления данного события как более высокую, а также прогнозируем усиление отрицательного влияния протекционистских мер на экономики США и Китая", — отмечается в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.

В апрельском макропрогнозе аналитики ожидали роста ВВП в 2019-2021 годах на уровне 1,5%. Теперь в 2019 году и в 2021 году прогноз по росту 1,4%, в 2020 году – 1,5%. По 2022 году прогноз снижен с 1,7% до 1,4%. Прогноз по 2018 году остался неизменным – рост 1,6%.

При этом АКРА впервые опубликовало альтернативные базовому сценарии из-за возросшей вероятности реализации негативных шоков для российской экономики: замедление американской экономики, закредитованность китайской экономики, торговые войны, санкции, расширение трубопроводных мощностей в США и потенциальное давление на нефтяные цены в конце 2019 года.

Согласно альтернативному сценарию, рост ВВП в 2018 году составит 1,6%, в 2019 году — 0,7%, в 2020 году — 0,8%. Этот сценарий предполагает падение спроса на экспорт из России более чем на 1% из-за торговых войн и введение новых санкций против России в ноябре, шоки предложения, снижающие цены на сырьевых рынках.

Альтернативный сценарий с финансовым стрессом предполагает такой же рост экономики в 2018 году, в 2019 году спад в объеме до 2,5%, в 2020 году — рост 0,3%. В этом сценарии к шокам альтернативного добавляются эндогенная рецессия в США, долговой кризис в Китае, бюджетные кризисы