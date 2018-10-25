Бумеранг возвращается: торговые войны разоряют американцев

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Максим Рубченко. Агентство Moody's предупредило, что кредитный рейтинг США может быть снижен. Этот показатель десятилетиями находился на высшем уровне, и только в 2011 году агентство Standard & Poor's понизило его на одну ступеньку на фоне глобального кредитного кризиса. Почему в Moody's сделали такое заявление и что аналитики считают главной угрозой для американской экономики — в материале РИА Новости.

Кризис в день солнцестояния

Вроде бы в США сейчас все очень хорошо. ВВП растет с рекордной среди развитых стран скоростью: по итогам второго квартала — на 4,2% по сравнению с прошлым годом.

Безработица — 3,7%, это минимум с 1969 года. А к концу следующего года ожидается снижение до трех процентов. Однако все это вызывает у экспертов скорее тревогу, чем оптимизм.

Как отмечает в своем обзоре американский Институт исследования экономических циклов (ECRI), последние два раза такая комбинация показателей наблюдалась в 2001-м и в декабре 2007 года. В обоих случаях меньше чем через год после этого разразились масштабные кризисы — "крах доткомов" и "великая рецессия" соответственно.

"Лучший индикатор грядущей рецессии — уровень безработицы ниже 4,5%, — объясняет главный экономист Moody‘s Analytics Марк Занди. — Эту отметку можно считать ситуацией полной занятости. Если безработица остается на этом уровне, повышается стоимость рабочей силы, прибыльность корпораций снижается, инфляция увеличивается, ФРС поднимает процентные ставки, и в итоге тормозится экономический рост".

С момента падения безработицы ниже 4,5% до начала рецессии проходит в среднем три года, подсчитал Занди. Исходя из этого, он предсказывает, что следующий экономический кризис в США начнется "в день летнего солнцестояния 20 июня 2020 года".

Предельное неравенство

О приближении очередного глобального кризиса экономисты говорят все чаще. Споры идут лишь о том, что именно послужит спусковым крючком нового обвала. По мнению аналитиков Moody‘s, сейчас основной риск для американской экономики — имущественное расслоение.

В докладе "Правительство Соединенных Штатов: растущее неравенство в доходах, скорее всего, скажется на кредитной оценке" эксперты агентства отметили: с 1995 года наиболее обеспеченные слои населения США в среднем увеличили свое состояние почти на 200%.

А наименее обеспеченные 40% обеднели еще сильнее. "После глобального финансового кризиса произошло особенно резкое увеличение показателей неравенства в богатстве и доходах", — подчеркивается в документе.

Эксперты Moody's не первыми указали на проблему неравенства в США. В августе спецпредставитель ООН по вопросам бедности и правам человека Филип Альстон представил доклад, согласно которому около 40 миллионов американцев сегодня живут в условиях нищеты, 18,5 миллиона — "крайней нищеты", а 5,3 миллиона — "в условиях абсолютной бедности, характерной для самых отсталых стран третьего мира".

"Высокие показатели детской нищеты означают, что этот социальный недуг будет передаваться из поколения в поколение, и американская мечта превратится в американскую иллюзию. Равенство возможностей, которое так ценится в теории, на практике представляет собой миф, причем не только для нацменьшинств и женщин, но и для многих белых представителей среднего класса", — утверждает Альстон.

В Вашингтоне его доклад назвали "некорректным, подстрекательским и безответственным". Однако выводы Альстона вскоре подтвердили аналитики из "Оксфорд экономикс", изучавшие расходы американских домохозяйств.

Они выяснили, что 60% граждан США на самом деле работают только на поддержание привычного образа жизни, без каких-либо перспектив на его улучшение. "Большинство американцев сегодня живет от зарплаты до зарплаты", — констатировал руководитель исследования Грегори Дако, глава кафедры экономики США в Оксфорде.

Ударили по тормозам



"Торговая война с Китаем еще больше обострит проблему неравенства в США и ускорит приближение новой рецессии", — уверен Марк Занди.

Главные жертвы уже определились. Прежде всего это американские автомобилестроители. Джон Хинрикс, глава отдела глобальных операций Ford, выступая перед рабочими в Мичигане в минувший понедельник, пожаловался, что из-за введенных Трампом тарифов сталь в США стала самой дорогой в мире.

Воспользовавшись исчезновением конкурентов, американские металлурги подняли цены на 28% за полгода. В результате сталь сейчас стоит примерно на 260 долларов за тонну дороже, чем в Китае, а Ford из-за дороговизны металла уже потерял порядка миллиарда долларов прибыли.

"Введенные Трампом тарифы на импортный алюминий и сталь добавили около 240 долларов к стоимости производства нового автомобиля в США", — подсчитал старший экономист аналитического агентства IHS Markit Питер Нагель.

Торговая война с Пекином, по его мнению, обойдется Вашингтону еще дороже, поскольку именно в Китае американские автоконцерны закупают многие компоненты — от шин и колес до фильтров и щеток стеклоочистителей.

По оценкам Нагеля, автолюбители в США "увидят повышение цен на 1,3 тысячи долларов в массовом сегменте рынка и на 5,8 тысячи долларов в люксовом".

Эксперты Центра автомобильных исследований (CAR) прогнозируют, что из-за торговой войны с Китаем продажи автомобилей в США в обозримой перспективе будут снижаться примерно на два миллиона штук в год. Это приведет к ликвидации 715 тысяч рабочих мест и сокращению ВВП на 62 миллиарда долларов.

Молочные реки

От торговой войны сильно пострадали и американские фермеры. Производителям сои и кукурузы, лишившимся китайских покупателей, Вашингтон уже выделил 12 миллиардов долларов помощи.

Теперь на очереди молочники. Разрыв Трампом торговых соглашений с Канадой и Мексикой лишил их рынков сбыта на три с лишним миллиарда долларов. Китай в прошлом году купил американских молочных продуктов на 576 миллионов долларов, а сейчас прекратил закупки.

Мало того, американские производители молока столкнулись с жесткой конкуренцией со стороны европейских коллег: из-за российских продуктовых контрсанкций те начали искать новые рынки сбыта, серьезно потеснив американцев во многих странах.

В итоге перепроизводство молока в США в этом году превысило восемь миллионов метрических тонн, вынуждая фермеров просто сливать ценный продукт на землю.

С декабря прошлого года только в штате Висконсин более 400 молочных ферм избавились в общей сложности от 160 миллионов тонн молока, не сумев его продать.

Согласно оценкам Совета по экспорту молочных продуктов США (USDEC), из-за новых китайских тарифов, американские производители молока потеряют 16,6 миллиарда долларов в ближайшие пять лет.

От экономики к политике

Из-за убытков, вызванных торговыми войнами, тысячи компаний будут вынуждены в ближайшие месяцы увольнять сотрудников и сокращать зарплаты. Это еще больше обострит проблему неравенства в стране.

В результате, по мнению Moody’s, Вашингтону скоро придется резко увеличить поддержку американских бедняков за счет госбюджета. Такие социальные программы могут обойтись в триллионы долларов.

"Для поддержки домохозяйств потребуются расходы, и маловероятно, что они компенсируются какими-либо мерами по повышению доходов государства после недавних сокращений налогов", — отмечает агентство.

Эксперты подчеркивают: "Неравенство усиливается одновременно с ростом затрат на социальное обеспечение, связанными со старением населения, и более высокими процентными платежами по госдолгу".

По подсчетам аналитиков, только на проценты по госдолгу Вашингтону с 2023 года придется тратить больше денег, чем на весь оборонный бюджет. Если же правительство продолжит игнорировать проблему неравенства и бедности, экономические трудности грозят политическими сложностями для Белого дома.

"Усиление неравенства было важным вопросом для избирателей в ходе президентских выборов 2016 года, — отмечается в докладе Moody’s. — Если этой проблеме не уделят достаточно внимания, политические риски повысятся, и общественный ландшафт в США станет еще менее предсказуемым".