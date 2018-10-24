Путин акцентировал внимание на концентрации ресурсов сельского хозяйства

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил сделать ясной и понятной концентрацию финансовых ресурсов сельского хозяйства.

"Теперь отдельное направление. У нас нет нацпроекта, но это не меньше, чем нацпроект, мы уже об этом говорили — это сельское хозяйство. Здесь нужно тоже решить вопрос с концентрацией административных и финансовых ресурсов, тем более что они предусмотрены, нужно просто их упаковать в отдельную работу, понятную, ясную и для нас, и для тех, кто работает на селе", — сказал Путин.