В ЕР опровергли информацию о введении "налога на огород"

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Законопроект о введении патента для фермеров не имеет никакого отношения к дачникам, садоводам и владельцам личных подсобных хозяйств, сообщила пресс-служба партии "Единая Россия".
По сообщению пресс-службы, со слов Максимовой, если люди хотят заняться товарной продукцией или получать гранты и субсидии, то они могут зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели, как главы крестьянско-фермерского хозяйства и могут работать по патенту. Введение патентной системы налогообложения для фермеров объясняется намерением освободить предпринимателей, живущих в отдаленных районах, от лишней бюрократии.
Ранее в СМИ появилась информация, что предлагаемый законопроект о расширении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, якобы приравняет россиян, имеющих личные небольшие хозяйства, к фермерам, позволит брать с них налоги и обяжет покупать патенты на сельскохозяйственную деятельность, например, если пенсионеры решат продать излишки своего урожая.