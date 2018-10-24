В ЕР опровергли информацию о введении "налога на огород"

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Законопроект о введении патента для фермеров не имеет никакого отношения к дачникам, садоводам и владельцам личных подсобных хозяйств, сообщила пресс-служба партии "Единая Россия".

"Патентное налогообложение предлагается применять только к индивидуальным предпринимателям, крестьянским и фермерским хозяйствам, которые имеют доход не более 10 миллионов рублей. А на личные подсобные хозяйства это вообще не распространяется. Ни к дачникам, ни к садоводам, ни к личным подсобным хозяйствам это не имеет никакого отношения", — цитирует пресс-служба слова одного из авторов законопроекта, члена комитета Госдумы по аграрным вопросам (фракция "Единой России") Светлану Максимову.

По сообщению пресс-службы, со слов Максимовой, если люди хотят заняться товарной продукцией или получать гранты и субсидии, то они могут зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели, как главы крестьянско-фермерского хозяйства и могут работать по патенту. Введение патентной системы налогообложения для фермеров объясняется намерением освободить предпринимателей, живущих в отдаленных районах, от лишней бюрократии.

"Патент дается для того, чтобы не было никакой чиновничьей бюрократии; чтобы многие фермеры, чьи небольшие хозяйства находятся в 300-500 километрах от органов власти, при сдаче разных деклараций-отчетов из-за "неправильных запятых" не были вынуждены отправляться обратно. Чтобы этого не было, мы предложили ввести для них патенты", — приводит пресс-служба слова Максимовой.

Ранее в СМИ появилась информация, что предлагаемый законопроект о расширении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, якобы приравняет россиян, имеющих личные небольшие хозяйства, к фермерам, позволит брать с них налоги и обяжет покупать патенты на сельскохозяйственную деятельность, например, если пенсионеры решат продать излишки своего урожая.