Италия поддержит компании, которые хотят вести бизнес в России

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Правительство Италии поддержит компании, которые намерены вести бизнес в России, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

"Мы, как правительство, могу вас уверить, готовы поддержать компании, которые намерены укрепить промышленное сотрудничество с российскими компаниями, которые намерены создать новые совместные предприятия, сделать новые инвестиции в страну, передать технологии. Мы готовы принять участие в новых проектах развития", — заявил он на встрече с президентом России Владимиром Путиным и руководителями итальянских предприятий.

Конте отметил, что Италия стремится использовать все возможности российского рынка. Итальянские компании ищут пути продвижения не только в традиционных отраслях двустороннего сотрудничества, таких как энергетика, производство мебели, одежды и пищевой продукции, но и в новых направлениях — здравоохранении и высокотехнологичных отраслях, он также подчеркнул, что представители крупного и малого бизнеса Италии работают не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и по всей России.