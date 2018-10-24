Путин рассказал о популярности российско-итальянского бренда

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Совместный российско-итальянский бренд "Сделано с Италией" набирает популярность в России, показательным примером этого успешного сотрудничества стал запуск завода в Челябинске, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих итальянских компаний.

"Марка "Сделано с Италией" все больше набирает популярность в России. Показательный пример успешного и взаимовыгодного сотрудничества — только что введенный в эксплуатацию завод в Челябинске. Это инновационное предприятие полного цикла построено по итальянским технологиям и будет выпускать высоковольтное электрическое силовое оборудование, силовые установки, отвечающие передовым стандартам энергоэффективности и безопасности", — заявил Путин.