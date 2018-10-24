Кудрин обсудил с Болтоном санкции США против России

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во вторник встретился с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном по инициативе американской стороны, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Кудрина Юрий Арманд.

"Встреча состоялась во вторник по официальному запросу американской стороны по линии МИДа. Обсуждали вопросы сотрудничества в экономической сфере", — сказал Арманд.

Он добавил, что оценки Счетной палаты относительно влияния санкций на российскую экономику остаются прежними. "Первые санкции в 2014 году хоть и были чувствительны, но не оказали решающего влияния на российскую экономику, больше сказалось падение цен на нефть; в 2018 году эффекты санкций снижают темпы роста ВВП примерно на 0,5%, но в целом гораздо больший сдерживающий эффект оказывают внутренние факторы развития", — сказал он.

"Председатель Счетной палаты поставил вопрос о необходимости конструктивного взаимодействия на разных уровнях и направлениях, а также снижения санкций и восстановления взаимодействия российского и американского бизнеса", — сказал Арманд.