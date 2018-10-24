В "Нафтогазе" заявили о взыскании с "Газпрома" 18 миллионов долларов

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. "Нафтогаз" взыскал с "Газпрома" 18 миллионов долларов, написал главный исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в фейсбуке.

"Кстати, вдобавок к 2,1 миллиарда долларов, которые в соответствии с решением арбитража мы уже взыскали с "Газпрома" газом, мы также сняли с "Газпрома" 18 миллионов долларов в валюте", — написал он.

Ранее "Нафтогаз" сообщил об удержании девяти миллионов долларов переплаты "Газпрома" за транзит газа в счет долга по решению Стокгольмского арбитража. В компании заявили, что после изменения формулы ценообразования на газ по контракту на поставку сырья на Украину ставка стоимости транзита снизилась.

В конце февраля Стокгольмский арбитраж постановил взыскать с "Газпрома" в пользу украинской компании 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку транзитного газа. С учетом предыдущего решения на поставку голубого топлива российская сторона должна выплатить 2,56 миллиарда долларов.

Всего "Нафтогаз" потребовал взыскать с российской компании 17 миллиардов долларов. Позже "Газпром" обжаловал это решение и объявил о расторжении контрактов с украинской стороной.

В конце мая Киев заявил о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, в июне — об аналогичном решении суда по активам "Газпрома" в Нидерландах, а затем в Великобритании.

В июне "Газпром" добился в апелляционной инстанции приостановки исполнения "транзитного" решения.