Стоимость полиса ОСАГО могут снизить в 30 регионах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт — РИА Новости. Цена полиса ОСАГО после планируемой реформы в этой сфере может быть снижена примерно в трех десятках регионов страны, но только для водителей, которые водят безаварийно, заявил журналистам в среду зампред Банка России Владимир Чистюхин.

Минфин и ЦБ сейчас готовят первый этап либерализации ОСАГО. Так, Центробанк разработал проект указания, которым предлагается расширить тарифный коридор в ОСАГО, изменить систему расчета коэффициента "бонус-малус" (КБМ) и коэффициента "возраст-стаж" (КВС). Законопроект Минфина предполагает отмену двух коэффициентов — территории и мощности, а также введение ряда индивидуальных для каждого водителя коэффициентов.

"Мы такую общую оценку не делали. Мы смотрели на ту информацию, которую давал Российский союз автостраховщиков, на ту информацию, которую давали публично некоторые страховые компании. У нас получалось, что это где-то до 30 регионов, где, возможно, будет снижение (стоимости. — Прим. ред.) полисов ОСАГО. Но это не всем водителям, которые водят в этом регионе. Это водителям, которые безаварийно водят, у которых хорошая история", — сказал Чистюхин в ответ на вопрос о количестве регионов России, в которых может быть снижена стоимость полиса ОСАГО.

В четверг Российский союз автостраховщиков (РСА) выделил 20 регионов, в которых тарифы на "автогражданку" в будущем могут быть скорректированы в сторону понижения. В этот список вошли Псковская, Рязанская, Орловская, Брянская, Новгородская, Калининградская, Сахалинская, Костромская, Удмуртская, Чувашская, Курская, Кировская, Томская, Саратовская и Калужская области, Забайкальский край, Ненецкий автономный округ, республики Карелия, Мордовия, а также Саха (Якутия). Все они были отнесены к так называемой "зеленой зоне".

При этом окончательное решение в отношении размера тарифов будут принимать страховщики, которые сейчас проводят анализ своих портфелей, подчеркивалось в пресс-релизе РСА.

В целом же в РСА ожидают, что по итогам либерализации ОСАГО, которая предполагает расширение тарифного коридора и исключение нескольких коэффициентов, используемых сейчас при расчете стоимости полиса, тарифы будут снижены примерно для 83% водителей.