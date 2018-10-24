В России открыли первую электронную таможню

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт — РИА Новости. Приволжскую электронную таможню – первую в России — открыли в Нижнем Новгороде в среду, передает корреспондент РИА Новости.

Открытие Приволжской электронной таможни проходило в режиме видеомоста в рамках Международного таможенного форума-2018, который проходит в Москве 24-25 октября.

Приволжская электронная таможня – это таможенный орган, создаваемый в рамках реформирования системы таможенных органов, который предусматривает концентрацию таможенного декларирования в региональных Центрах электронного декларирования.

"Это особая гордость, что мы являемся "космонавтами таможенного дела", что именно в Нижнем Новгороде произошел этот первый шаг на пути перехода к цифровой экономике… Это принесет конкретные изменения для бизнеса — снижение административных барьеров, издержек и вероятности коррупции. Все это приведет к росту внешнеторгового оборота и увеличению экспорта", — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Приволжская электронная таможня будет принимать и регистрировать электронные декларации на товары и электронные документы и принимать решения о выпуске товаров. Регион её деятельности – Российская Федерация. Это первая таможня подобного формата в России и единственная в Приволжском федеральном округе.

"То, что первая электронная таможня в России открылась именно в Приволжском федеральном округе, — заслуга Приволжского таможенного управления, которое традиционно показывает высокие результаты работы. Но это и особая ответственность. Перед Приволжской электронной таможней стоит задача проверить все сервисы, которые внедрены для участников внешнеторговой деятельности, и выявить недостатки, которые нужно будет устранить", — сказал заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев.