МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Итальянская Eni вышла из проекта с "Роснефтью" на шельфе Черного моря, обсуждается временная приостановка проектов на шельфе Баренцева моря, сообщил журналистам сотрудник аппарата правительства РФ в преддверии встречи премьер-министра Дмитрия Медведева и премьера Италии Джузеппе Конте.

"После завершения в марте 2018 года бурения первой сверхглубоководной поисковой скважины на лицензионном участке "Западно-Черноморская площадь" на шельфе Черного моря компания Eni реализовала свое право на выход из проекта, который состоялся в марте 2018 года. В отношении проектов на шельфе Баренцева моря в настоящее время обсуждаются условия их временной приостановки", — сообщил собеседник журналистов.

Он напомнил, что в июне 2013 года "Роснефть" совместно с Eni приступили к реализации проектов по разработке месторождений на шельфе Черного ("Западно-Черноморская площадь") и Баренцева морей (участки "Федынский" и "Центрально-Баренцевский").

Компании в 2012 году договорились о разведке и разработке этих участков в форме совместных предприятий. Eni получила в проектах 33,33%, при этом по условиям соглашения итальянская компания полностью финансирует геологоразведку до момента открытия коммерческих запасов углеводородов.

Газета "Коммерсант" в мае со ссылкой на отчетность совместных предприятий компаний писала, что вопреки декларациям сторон санкции США поставили под вопрос возможности итальянской Eni финансировать нефтяные проекты с "Роснефтью" на российском шельфе. В обеих компаниях после этого сообщили, что "Роснефть" и Eni остаются партнерами по совместным проектам.