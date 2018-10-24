Попавший под санкции "Гудзон" попросил Минфин оказать помощь

ВЛАДИВОСТОК, 24 окт – РИА Новости. Приморская компания "Гудзон" обратилась в ряд министерств РФ, в том числе в Минфин России с просьбой оказать поддержку в связи с ущербом, который судовладелец терпит из-за введения в отношении него санкций, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора по управлению флотом компании "Гудзон" Олег Аникин.

"Компания обращалась в правительство РФ, в ряд министерств, в том числе Минтранс и Минфин РФ, с просьбой помочь после введения санкций", — сказал Аникин.

Замгендиректора по стратегическому развитию и логистике компании Валерий Улискин уточнил, что "Гудзон" обратился в Минфин с просьбой о содействии из-за санкций в отношении компании, а также вторичных санкций, которых опасаются их партнеры.

"Из-за этого мы вынуждены искать новых партнеров… Это могут быть разные формы помощи: либо преференции, либо плюсы в тендерах при работе с госкомпаниями, либо напрямую получение средств", — сказал Улискин.

Как сообщалось ранее, США внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе "Судоходную компанию Гудзон" и принадлежащее ей судно "Севастополь". Минфин США утверждает, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море.

В августе в МИД Южной Кореи сообщали, что в отношении российского судна "Севастополь" в южнокорейском порту Пусан проводится проверка на предмет нарушения решений СБ ООН. В конце сентября компания "Гудзон" получила уведомление от южнокорейской стороны о том, что судну запрещен выход из порта. Компания заявила, что это политическое задержание. Второго октября южнокорейские власти уведомили российскую сторону, что вопрос в отношении российского судна "Севастополь" снят, оно может покинуть порт.

Позже в компании заявляли о том, что их суда не могут зайти в порты Южной Кореи, так как власти внесли их в черные списки. Позже Кононенко отмечал, что посольство РФ в республике решило ситуацию — там бизнесмену заявили, что южнокорейская сторона подтвердила разрешение на заход судов в свои порты.