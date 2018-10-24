Госдума рассмотрит в первом чтении проект бюджета на 2019-2021 годы

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Госдума в среду рассмотрит в первом чтении проект федерального бюджета на 2019-2021 годы, внесенный правительством РФ.

Бюджет на предстоящую трехлетку построен, исходя из решения задач, поставленных президентом РФ в майском указе, пояснял ранее первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов. Речь идет о темпах экономического роста выше среднемировых, а также о повышении продолжительности жизни, реальных доходов населения, производительности труда, изменении качества предоставляемых услуг в здравоохранении, образовании, социальной сфере, отмечал он.

Особое внимание в 2019-2021 годах будет уделено социальным вопросам. Будут реализованы новые национальные проекты в этой сфере, в первую очередь, касающиеся вопросов демографии и здравоохранения. На эти цели в предстоящую трехлетку будет направлено более 2 триллионов рублей, пояснял глава Минфина на предыдущей неделе на заседании бюджетного комитета Госдумы.

Более триллиона рублей в течение 6 лет будет потрачено на модернизацию онкоцентров и "сердечно-сосудистых учреждений, медицинских учреждений", пообещал Силуанов. По его словам, в предстоящие 6 лет качественным образом предстоит улучшить систему образования, в частности, ставится задача войти в топ-10 стран по качеству общего образования.

Задача также стоит сделать доступной ипотеку, "ориентир — 8% ставка по ипотечным кредитам", сообщил Силуанов. Еще одна цель – обеспечить переселение людей из аварийного жилья. В планах расселить более 9,5 миллиона человек из аварийного жилья, на эти цели будет потрачено более 100 миллиардов рублей, подчеркнул первый вице-премьер. Проект бюджета, по его словам, учитывает задачи национальных проектов, которые определены указом президента в части улучшения ситуации с экологией, улучшение городской среды. За 6 лет планируется привести в порядок более 450 российских городов, напомнил министр.

Доходы бюджета РФ в 2019 году ожидаются на уровне 19,969 триллиона рублей, расходы — 18,037 триллиона рублей, соответственно профицит составит 1,932 триллиона рублей, или 1,8% ВВП. При подготовке бюджета кабмин исходил из прогноза ВВП 105,82 триллиона рублей, инфляции — не выше 4,3%. На 2020 год доходы закладываются в объеме 20,219 триллиона рублей, расходы — 18,994 триллиона рублей, профицит — 1,224 триллиона рублей (1,1% ВВП). В 2021 году ожидаются доходы в 20,978 триллиона рублей, расходы в 20,026 триллиона рублей и, соответственно, профицит в 952 миллиарда рублей (0,8% ВВП). ВВП на эти годы прогнозируется в объеме 110,732 и 118,409 триллиона рублей, инфляция — не выше 3,8% и 4%.

Госдума также рассмотрит в первом чтении проекты бюджетов Пенсионного фонда РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Фонда социального страхования РФ на 2019-2021 годы.