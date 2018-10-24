Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Архивное фото

Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Архивное фото

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что с основным докладом о национальных проектах, разработанных правительством во исполнение майского указа президента, выступит первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

Более подробно о проектах по различным направлениям на заседании расскажут вице-премьеры, курирующие соответствующие направления государственной политики.

"Речь, в частности, пойдет о национальных проектах в социальной сфере, в области цифровой экономики и транспортной инфраструктуры, а также в сфере экологии, культуры, жилья и городской среды", — добавили в пресс-службе.

Направление задано



Путин в мае этого года подписал указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Глава государства поручил снизить вдвое уровень бедности в стране, обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, рост уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции, улучшать жилищные условия не менее пяти миллионов семей ежегодно, обеспечить ипотеку в 8% для семей со средним достатком, обеспечить повышение продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 году — до 80 лет.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил Основные направления деятельности правительства России (ОНДП) до 2024 года.

Правительство в самом плане концентрируется на национальных целях развития, которые заложены в новом майском указе, а также на реализации 12 нацпроектов, отметил премьер.

На развитие национальных проектов, развитие инфраструктуры предусмотрено в ближайшие три года 5,63 триллиона рублей в проекте федерального бюджета. Самая значительная статья расходов связана с развитием социальной сферы, а именно с проектами в сфере здравоохранения, демографии, образования, науки, экологии, жилищного строительства, комфортной городской среды, создания современной транспортной и энергетической инфраструктуры.

Глава кабмина также подчеркнул, что 845 миллиардов рублей направляется на развитие цифровой экономики, поддержку малого и среднего бизнеса, а также на расширение несырьевого экспорта.