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Экономика

Беда не приходит одна: октябрь нанес три тяжелейших удара по Киеву

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2018 (287)
(обновлено: 08:15 24.10.2018)
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© AP Photo / Efrem LukatskyПожилая женщина торгует на улице в КиевеПожилая женщина торгует на улице в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Александр Лесных. Британская консалтинговая компания IHS Markit опубликовала исследование об устойчивости экономики разных государств. Россия оказалась в лидерах, обогнав США и немного уступив Китаю. А вот соседи Украины по рейтингу — отсталые африканские страны. Как Киев докатился до уровня Нигера, Эфиопии и Сьерра-Леоне и что ждет украинскую экономику в обозримом будущем — в материале РИА Новости.

Макроэкономическая катастрофа

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. Архивное фото
© AFP 2018 / Saul Loeb
МВФ испугался, что сверхдоходы от нефти пойдут на майские указы
Один из главных критериев, по которому эксперты IHS Markit оценивали стабильность экономики, — динамика национальных валют. Но даже хотя гривна подешевела к доллару всего на 0,27% с начала года, а аргентинский песо — на 49,5%, Киев занял в общем рейтинге восьмое место, а Буэнос-Айрес — двадцать пятое (чем выше место, тем менее стабильна экономика).

Дело в том, что, помимо колебаний нацвалют, экономисты рассматривали такие показатели, как счет платежного баланса, объемы валютных резервов, внешний долг, инфляцию и политические риски. Все это свело на нет стабильность гривны и по совокупности всех факторов хуже Украины оказались только семь государств. А если брать в расчет лишь развивающиеся экономики, то Киев и вовсе лидер антирейтинга.

Но это только начало. Эксперты IHS Markit уверены, что в следующем году ситуация на Украине ухудшится. Во многом это связано с тем, что стране придется рассчитываться по кредитам, набранным за последние четыре года. Только в 2019-м Киеву придется выплатить 6,5 миллиарда долларов. Как это сделать — загадка, ведь даже сумма по новой программе кредитования от Международного валютного фонда составляет всего 60% от предстоящих выплат.

Эта программа заслуживает отдельного разговора. Ее обсуждали еще в ходе визита миссии кредитора в Киев в середине сентября. Тогда украинские СМИ сообщали, что речь шла о сумме в пять-шесть миллиардов долларов.

На самом деле МВФ выделил почти в два раза меньше, и это не программа помощи, а так называемый краткосрочный stand by кредит на 14 месяцев. Такие кредиты предоставляют, если заемщик не может расплатиться по текущим долгам.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкДиректор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018

По сути, МВФ признал Киев банкротом, не способным без посторонней помощи обслуживать свои долги. А это серьезный удар по инвестиционной привлекательности экономики.

Практически одновременно с IHS Markit Украину оценило международное рейтинговое агентство Standart & Poors, понизив кредитные рейтинги страны. Аналитики агентства отметили, что украинский ВВП в этом году вырастет меньше, чем ожидалось, зато инфляция существенно превысит прогнозы — 10,3% вместо 8,9%.

В среднесрочной перспективе эксперты S&P тоже не видят ничего хорошего: после замедления роста ВВП до 2,5% в 2019 году максимум, на что может рассчитывать Киев, — три процента в 2020 году.

Критический торговый дефицит

Протестующие сжигают флаг ЕС в Салониках
© AFP 2018 / Sakis Mitrolidis
Европа на пороге экономической катастрофы. Виноваты три страны
Новой тяжелой проблемой для украинской экономики обещает стать указ Владимира Путина о санкциях против Украины в связи с ее недружественными действиями, "противоречащими международному праву".

В самом указе не конкретизируется, о каких именно действиях идет речь, однако можно предположить, что имеются в виду недавний разрыв Договора о дружбе между Россией и Украиной, а также санкции против российских физических и юридических лиц, вводившиеся на протяжении предыдущих четырех лет.

Конкретный перечень ответных мер составит правительство. Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что российские контрсанкции не затронут "украинцев в целом", но коснутся сотен физических лиц, "которые своими действиями причиняли вред" интересам России.

По мнению главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, под ограничения непременно попадут поставки энергоресурсов, продукция сельского хозяйства и инвестиции в украинскую экономику.

По данным ФТС, во втором квартале этого года общий объем торговли между Россией и Украиной составил 3,7 миллиарда долларов с профицитом в 897 миллионов долларов в пользу России.

© AP Photo / Sergei GritsПетр Порошенко во время визита на металлургический комбинат в Мариуполе
© AP Photo / Sergei Grits
Петр Порошенко во время визита на металлургический комбинат в Мариуполе

Наибольшие объемы приходятся на черные металлы, продукты неорганической химии, отдельные позиции машиностроения. Если Россия откажется от закупок (благо мы можем производить все это сами или приобретать в других странах), объем квартального украинского экспорта в Россию сократится до мизерных 250 миллионов долларов. Учитывая, что Москва до сих пор остается крупнейшим инвестором и торговым партнером Киева, такие санкции способны окончательно разрушить украинский бюджет.

Энергетический коллапс

Открытие первой автомобильной заправочной станции Шелл в Республике Татарстан
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сезонная лихорадка: как изменятся цены на топливо в ближайшие месяцы
Третий удар октября пришелся по украинской энергетике, причем Киев нанес его себе самостоятельно.

Чтобы получить stand by кредит от МВФ, властям страны пришлось выполнить одно из главных условий кредитора — повысить цены на газ до общерыночных. Из-за этого в октябре голубое топливо подорожало на 23,5%.

"Я сейчас не включаю отопление и сижу в холодной хате. Ну что я буду делать? Выживать мы должны как-то. Вот и будем стараться. Как — не знаю", — рассказала одна из украинок в эфире телеканала "112 Украина".

Стоит отметить, что премьер Гройсман заявил об этом, как о своем личном достижении — мол, если бы не длительные переговоры и его "невероятные усилия", цены взлетели бы на 60%. Правда, по условиям сделки с МВФ, повышать их в очередной раз придется уже в следующем году.

Кроме того, в середине октября Россия остановила экспорт бензина, дизельного топлива и мазута в Белоруссию до конца следующего года. Представители Минэнерго России пояснили, что Минск полностью обеспечивает себя продуктами переработки российской нефти, а закупаемое топливо реэкспортирует на Украину.

По словам украинского эксперта топливного рынка Леонида Косянчука, пока Киев не найдет альтернативы поставкам топлива из Белоруссии, внутренний рынок будет лихорадить как по объемам, так и по ценам.

Единственный способ быстро восполнить этот дефицит — закупать топливо в Европе, где цены намного выше "белорусских". Это станет очередным ударом по кошелькам простых украинцев.

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