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Покупай российское! Инвесторы выстраиваются в очередь за нашими бумагами

(обновлено: 08:13 24.10.2018)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Максим Рубченко. После двухмесячного перерыва международные инвесторы снова увеличивают вложения в российский фондовый рынок. Об этом свидетельствуют данные аналитической службы Emerging Portfolio Fund Research. Главная причина — уверенность экспертов, что Вашингтон не решится на жесткие санкции против Москвы. На чем основан оптимизм инвесторов и как новые рыночные тренды отразятся на курсе рубля — в материале РИА Новости.

Флаг США
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Слишком большая для санкций". Почему у США не получается "наказать Россию"

Холодный душ для конгрессменов

Сейчас американский конгресс обсуждает два законопроекта об антироссийских санкциях: "Защита выборов от угроз путем обозначения красных линий" (DETER) и "Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKAA).

В соответствии с DETER в случае выявления попыток Москвы повлиять на выборы Белый дом должен заблокировать средства крупнейших российских банков с госучастием (Сбербанка, ВТБ, Внешэкономбанка) и энергетических компаний ("Газпрома", "Роснефти", "Лукойла" и других), а также запретить американцам покупку российского долга. Законопроект DASKAA также предусматривает санкции против российских банков и энергетических компаний.

Однако в последнее время все больше экспертов полагают, что на самые жесткие санкции Вашингтон не решится, поскольку это ударит по самим США и их союзникам. Об этом, в частности, говорил глава British Petroleum Боб Дадли на состоявшейся в середине октября в Лондоне конференции Oil & Money 2018.

"Не думаю, что это случится, — отметил он. — Если на "Роснефть", "Газпром" или "Лукойл" наложить санкции, как на "Русал", вы фактически отключите энергетические системы Европы. А это уже слишком".

Что касается запрета на операции с российским госдолгом, то, как выяснил Bloomberg, больше всего от этого могут пострадать американские пожарные. Аналитики агентства подсчитали, что Пенсионный фонд государственных служащих Калифорнии (California Public Employees' Retirement System — Calpers) за год увеличил вложения в российские гособлигации на восемь процентов — до 460 миллионов долларов — и вошел в десятку крупнейших американских держателей российского госдолга.

"Пенсионные фонды, купившие российские долговые обязательства, вероятно, выскажутся против санкций в отношении суверенных бондов и поставят этот вопрос перед Министерством финансов США", — уверен старший аналитик инвесткомпании Union Bancaire Privee Кун Чоу.

Даже один из соавторов законопроекта DETER сенатор Крис Ван Холлен признал, что "озабоченность по поводу государственных бондов — главное препятствие для одобрения этого документа в конгрессе".

Кроме пенсионных фондов, крупнейшими инвесторами в российские гособлигации выступают компании BlackRock (2,526 миллиарда долларов), GAM (997 миллионов), Stone Harbor (586 миллионов), Allianz (576 миллионов) и многие другие. Эксперты уверены, что их лоббистские возможности значительно охладят санкционный пыл американских законодателей.

"Мы ожидаем, что любые санкционные законы значительно ослабят по сравнению с нынешними предложениями", — отмечается в опубликованном на прошлой неделе докладе политико-консалтинговой фирмы Eurasia Group.

Аналитики компании указывают, что 5 октября американское Управление по контролю за иностранными активами в очередной раз отложило введение ограничений на операции с ценными бумагами "Русала" и группы En+. Теперь этот срок перенесен с 12 ноября на 12 декабря.

Вашингтонским чиновникам пришлось прислушаться к жалобам американских металлургов, столкнувшихся из-за санкций с резким ростом цен на глинозем — основное сырье для производства алюминия, крупнейший поставщик которого "Русал".

Русские не виноваты

На прошлой неделе авторы санкционных законопроектов неожиданно лишились одного из главных аргументов. Facebook опубликовал предварительные результаты расследования относительно хакерской атаки на соцсеть, приведшей к утечке персональных данных 30 миллионов пользователей.

Хранилище сжиженного природного газа на Ямале
© REUTERS / Oksana Kobzeva
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Выяснилось, что атаку организовали не "кремлевские хакеры", как утверждали американские СМИ, а группа спамеров, которая называет себя "компания, работающая в сфере интернет-маркетинга".

По данным Facebook, у 15 миллионов пользователей похитили только данные, включающие имя, почтовый ящик и телефонный номер. У остальных 14 миллионов — дополнительную информацию: пол, религиозная принадлежность, местонахождение, данные об устройствах, понравившиеся страницы и места, в которых они были отмечены.

"Хакеры преследовали финансовые цели, а не идеологические", — сообщили представители компании газете Wall Street Journal.

Добавим, что в конце прошлой недели аппарат директора Национальной разведки, Минюст, Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство внутренней безопасности США опубликовали совместное заявление об отсутствии "свидетельств взлома или создания помех избирательной инфраструктуре, что позволило бы противникам Вашингтона повлиять на исход промежуточных выборов 4 ноября".

Таким образом, ажиотаж вокруг возможного вмешательства России в американские выборы пошел на спад, что резко снижает вероятность жестких санкций. И жадность инвесторов возобладала над страхами.

Потенциал роста

После летней волны распродаж, вызванной внесением в конгресс законопроектов DETER и DASKAA, российские активы оказались одними из самых недооцененных в мире. В частности, отечественные нефтегазовые компании по соотношению стоимости акций к доходу в два-три раза уступают западным конкурентам.

Пункт обмена валют в Анкаре, Турция. Архивное фото
© AFP 2018 / Adem Altan
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Так, общая стоимость акций ExxonMobile  в 16,6 раза превышает доход компании, а для "Газпрома" этот показатель всего 5,1, для "Лукойла" — 6,9. То есть у российских акций огромный потенциал роста.

"Российский фондовый рынок сегодня очень дешевый и способен принести больший доход, чем любой другой", — уверен Абе Шейх, главный специалист по инвестициям американской управляющей компании Cougar Global Investments. Он подчеркивает, что у российского рубля хороший потенциал укрепления, и это может принести инвесторам дополнительный доход.

Надежды экспертов на укрепление рубля связаны с практически неизбежным ростом цен на нефть. "Если 4 ноября, в день введения новых санкций против Ирана, станет ясно, что администрация Соединенных Штатов будет строго их применять, то к цене барреля сырой нефти добавится по меньшей мере пять долларов, и мы можем оказаться вблизи отметки в 90 долларов", — считает бывший руководитель аппарата Министерства энергетики США Джо Макмонигл.

"Поскольку цены на нефть, скорее всего, продолжат повышаться, российская валюта тоже будет дорожать, — уверен Абе Шейх. — Как минимум рубль не станет слабеть".

По мнению экспертов, высокие нефтяные цены дополнительно подогреют интерес инвесторов к российским активам. Поэтому в ближайшие недели участники рынка ожидают роста котировок акций отечественных компаний и укрепления рубля до уровня 60-61 за доллар.

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