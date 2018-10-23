Россия готова создать выгодные условия для американских предпринимателей

СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ (штат Юта, США), 23 окт — РИА Новости. Россия заинтересована в развитии экономических связей с США и готова создавать для американских бизнесменов выгодные условия, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Мы готовы продолжать диалог с теми бизнесменами в Америке, которые желают и в дальнейшем сотрудничать с нашей страной. Заинтересованы в трансферте технологий, привлечении американских фирм к развитию нашей промышленности и инфраструктуры. Готовы создать условия для того, чтобы этот бизнес был выгоден и для партнеров в США", — сказал Антонов, выступая перед деловыми кругами в штате Юта.

По словам посла, в России действует около 3 тысяч фирм с участием американского капитала, на которых заняты 180 тысяч человек. Совокупные активы компаний составляют более 70 миллиардов долларов. При этом товарооборот между странами остается относительно небольшим – около 20 миллиардов долларов в год.

"Работающие в России компании не хотят уходить из нашей экономики, несмотря на политические сложности… Многие бизнесмены рассматривают Россию среди прочего в качестве "окна" в страны Евразийского экономического союза. Напомню, в ЕАЭС действует преференциальный режим торговли, а сам рынок в 180 миллионов человек является привлекательным", — сказал Антонов.

Говоря о сотрудничестве с предпринимателями Юты, посол напомнил, что оно успешно развивается в медицине. В частности, растет число совместных проектов по локализации выпуска лекарств. Так, в России действуют такие американские компании, как Ebbott, Pfizer, Merk, Bristol-Mayers-Skubb и другие, сказал дипломат.