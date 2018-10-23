Саудовский принц встретился с инвесторами из России и Китая

ЭР-РИЯД, 23 окт — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман на полях конференции Future Investment Initiative (FII) провел продуктивную встречу с инвесторами из России и Китая, познакомив бизнес с планами королевства, сообщил РИА Новости председатель совета директоров "М.Видео", член совета директоров "Сафмара" Саид Гуцериев.

"(Встреча прошла — ред.) неплохо. (Наследный принц — ред.) рассказал про экономику страны, про то, как они смотрят вперед до 2030 года, какие секторы они будут улучшать", — сказал Гуцериев по итогам встречи.

"И да, были там и китайские инвесторы, и инвесторы из России, представители госбанков и так далее. Так что в принципе, наверное, продуктивно, интересно", — добавил он.

Ранее один из участников встречи сообщил РИА Новости, что российский бизнес представил наследному принцу Саудовской Аравии свои проекты, Мухаммед бен Салман, в свою очередь, приветствовал участие РФ в программе "Видение 2030".

Встреча с наследным принцем длилась около трех часов. Во встрече участвовали глава Промсвязьбанка Петр Фрадков, член совета директоров "Сафмара" Саид Гуцериев, член правления, управляющий директор "Сибура" Алексей Козлов, бизнесмен Давид Якобашвили и другие.