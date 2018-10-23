В Минсельхозе спрогнозировали урожай зерна

КАЛИНИНГРАД, 23 окт — РИА Новости. Урожай зерновых в РФ по итогам текущего года может составить 109 миллионов тонн, экспорт — 38-39 миллионов тонн, сообщил журналистам министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"С учетом благоприятных погодных условий в Сибирском федеральном округе мы готовы повысить урожай зерновых в этом году до 109 миллионов тонн. При этом объем экспорта мы можем прогнозировать на уровне 38-39 миллионов тонн. При этом важно отметить, что в начале сезона цена на пшеницу на условиях FOB составляла порядка 220 долларов за тонну, к концу сезона, я думаю, что она может увеличится до 235-240 долларов за тонну", — заявил Патрушев.

В начале октября Патрушев сообщал, что Минсельхоз РФ повысил прогноз урожая зерна на 2018 год до 106 миллионов тонн.

Минсельхоз РФ ранее сообщал, что в текущем сельхозгоду экспорт зерна из России может составить порядка 35-37 миллионов тонн, поставки пшеницы — 30 миллионов тонн.