Силуанов призвал проводить дедолларизацию в России аккуратно

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Власти РФ должны аккуратно двигаться в сторону дедолларизации экономики, поскольку принимаемые для этого меры могут быть чувствительными для курса рубля и экономики в целом, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"Действовать надо аккуратно, я согласен с Центральным банком, потому что все-таки валютный контроль, движение капитала влияют на чувствительные макроэкономические показатели страны, в том числе на курс, который важен абсолютно всем предпринимателям, в том числе, и малым. Поэтому двигаемся здесь постепенно, поэтапно", — сказал Силуанов на форуме "Опоры России".

Минфин, Минэкономразвития и ЦБ подготовили меры дедолларизации экономики РФ, которые призваны сделать экономически выгодным для участников внешнеэкономической деятельности отказ от доллара и переход на расчеты в национальных валютах, в настоящее время этот план обсуждается в правительстве.

По словам Силуанова, план, в частности, предполагает полную отмену с 2024 года требований о репатриации экспортной выручки, если контракт заключен в рублях. "Стимул — сразу заключайте контракт в национальной валюте", — заявил он.

"Кроме того, мы сейчас внесли в парламент законопроект о том, чтобы резко снизить те драконовские штрафы, которые сегодня существуют как административное воздействие в случае выявления нарушений внешнеторговых операций", — напомнил глава Минфина. Сейчас штраф за нарушение валютного законодательства может доходить до 100% выручки.

Внесенный в Госдуму правительством законопроект предполагает снизить размер этих штрафов – в случае одобрения парламентом они будут составлять от 5 до 30% выручки. "Готовы и дальше даже в этом направлении работать", — пообещал Силуанов.

"Мы — Минфин, ЦБ, правительство — очень заинтересованы в том, чтобы здесь эти препоны, которые еще ставились в совершенно других экономических условиях, были минимальны, а целый ряд были просто отменены", — заявил он.