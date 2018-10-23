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Экономика

Путин поручил упростить процедуры ведения бизнеса

(обновлено: 18:08 23.10.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВладимир Путин выступает на форуме Малый бизнес – национальный проект!. 23 октября 2018Владимир Путин выступает на форуме Малый бизнес – национальный проект!. 23 октября 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Владимир Путин принял участие в заседании ежегодного форума "Опора России". Самые яркие заявления главы государства — в материале РИА Новости.

Посетители юбилейного форума организации малого и среднего предпринимательства Опора России — 15 лет вместе! в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В начале выступления президент поручил установить исчерпывающий перечень отчетности для малого бизнеса.

"Чтобы у чиновников, я оговорюсь — у некоторых чиновников — не было соблазна с помощью разного рода ведомственных инструкций и приказов, что называется, "тихой сапой" нагружать бизнес", — заявил Путин.

Он добавил, что в настоящее время такое происходит ежедневно.

Использование цифровых технологий

Кроме того, глава государства призвал максимально использовать возможности цифровых технологий в бизнесе.

Здание Пенсионного фонда Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Теличев
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При этом он подчеркнул, что при упрощении процедур создания и ведения бизнеса должен сохраниться баланс между свободой предпринимательства и интересами общества и государства.

Путин заявил, что благодаря применению современных контрольно-кассовых средств и техники поможет избавлять компании от "вороха бумаг".

Продление моратория на проверки бизнеса

Глава государства предложил продлить мораторий на плановые проверки по госконтролю для малого бизнеса еще на два года.

Президент напомнил, что в декабре завершается трехлетний мораторий на плановые проверки по большинству видов государственного контроля в отношении малых компаний.

"Эта мера затронула более полумиллиона предпринимателей, позволила поддержать бизнес и сократить его издержки", — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Закон о социальном предпринимательстве

Путин также поручил усилить поддержку малого и среднего бизнеса в наиболее значимых сферах. Глава государства призвал обратить внимание на небольшие высокотехнологичные компании и стартапы, фермерские хозяйства и сельхозкооперативы, а также социальное предпринимательство.

"Еще прошлым летом на встрече с представителями НКО в Петрозаводске мы договорились, что до конца 2017 года будет принят закон о социальном предпринимательстве. Это было в июле 2017 года. Заканчивается 2018 год, а воз и ныне там. Год мы пропустили", — заявил российский лидер.

Путин призвал Минэкномразвития снять все разногласия по этому законопроекту, обсудить его с парламентом и принять в короткие сроки.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Qwer Ty
Какой добрый президент, парламент повышает налоги и пенсионный возраст, а наш царь все смягчает. Царь хороший, бояре плохие.
17:58
23.10.2018
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