Новая региональная авиакомпания Сбербанка и ВТБ получит госсубсидии

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Новая региональная авиакомпания, которую планируют создать Сбербанк и ВТБ, получит госсубсидии, в том числе на пассажирские перевозки и приобретение воздушных судов, заявил журналистам руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Сбербанк и ВТБ в настоящее время обсуждают проект создания региональной авиакомпании. Глава ВТБ Андрей Костин говорил, что новая компания может быть создана с нуля или на базе одной из действующих компаний. Он также сообщил, что инвестиции в региональную авиакомпанию составят не менее одного миллиарда долларов, но проект должен быть реализован на принципах государственно-частного партнерства, потому что без субсидий региональных перевозок эта сфера будет убыточной.

"Заявки на создание новой авиакомпании не поступало, однако агентству известно, что вопрос поддержки банками крупной авиакомпании, ориентированной на развитие региональных перевозок, прорабатывается", — сообщил Нерадько.

Росавиация всемерно поддержит на основе действующего законодательства формирование такой авиакомпании на принципах государственно-частного партнерства и готова участвовать в необходимых консультациях по выбору типов воздушных судов и проработке маршрутной сети, в том числе в обход Московского авиаузла. Эти вопросы будут решаться вместе с ОАК и субъектами РФ, добавил глава ведомства.

"Успешному развитию регионального перевозчика будет способствовать и поддержка в виде субсидирования, как это сейчас осуществляется Росавиацией в рамках постановлений правительства РФ №1242 по развитию региональных перевозок, или 1212 по приобретению в лизинг авиационной техники", — подчеркнул Нерадько.

Все существующие механизмы содействия будут применяться, при необходимости они могут быть усовершенствованы и дополнены с учетом имеющегося опыта, отметил он.