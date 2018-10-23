ВТБ и Сбербанк намерены финансировать создание новой авиакомпании паритетно

ЭР-РИЯД, 23 окт — РИА Новости. ВТБ и Сбербанк намерены вкладывать средства в создание новой региональной авиакомпании на паритетной основе, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.
"Я думаю, мы пополам планируем (вкладывать деньги в авиакомпанию – ред.)", — сказал Костин журналистам.
"Если государство будет участником процесса, банки должны получить минимальную доходность, мы схему будем выстраивать таким образом", — сказал Костин.
Он добавил, что бизнес-план может быть представлен до конца года.