Украину назвали самой уязвимой из развивающихся экономик

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Украина заняла первое по уязвимости среди развивающихся рынков и восьмое — в мировом рейтинге, согласно данным консалтинговой фирмы IHS Markit.

Эксперты оценили стабильность валют 190 стран под воздействием внешних факторов. При составлении рейтинга принимались во внимание сальдо баланса по текущим операциям, внешние долговые обязательства, валютные резервы и инфляция.

Отмечается, что украинская гривна находится под сильным давлением с начала 2018 года, однако вмешательство Нацбанка помогло смягчить ослабление курса валюты.

Главный экономист исследовательской компании IHS Markit Нариман Бехравеш считает, что Украина по-прежнему уязвима перед неблагоприятными внешними финансовыми условиями из-за хронического дефицита по текущим операциям и бюджетного дефицита. Он также отметил, что страна подвержена рискам платежного баланса.

Россия и Китай были признаны наименее уязвимыми среди развивающихся рынков из-за профицита платежного баланса, маленького внешнего долга и большого объема валютных резервов. Однако экономисты добавили, что российская экономика подвержена геополитическим рискам.