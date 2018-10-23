Украину назвали самой уязвимой из развивающихся экономик

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Украина заняла первое по уязвимости среди развивающихся рынков и восьмое — в мировом рейтинге, согласно данным консалтинговой фирмы IHS Markit.
Отмечается, что украинская гривна находится под сильным давлением с начала 2018 года, однако вмешательство Нацбанка помогло смягчить ослабление курса валюты.
Главный экономист исследовательской компании IHS Markit Нариман Бехравеш считает, что Украина по-прежнему уязвима перед неблагоприятными внешними финансовыми условиями из-за хронического дефицита по текущим операциям и бюджетного дефицита. Он также отметил, что страна подвержена рискам платежного баланса.
Россия и Китай были признаны наименее уязвимыми среди развивающихся рынков из-за профицита платежного баланса, маленького внешнего долга и большого объема валютных резервов. Однако экономисты добавили, что российская экономика подвержена геополитическим рискам.