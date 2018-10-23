Костин рассказал о создании региональной авиакомпании ВТБ и Сбербанка

ЭР-РИЯД, 23 окт — РИА Новости. Региональная авиакомпания ВТБ и Сбербанка может быть создана с нуля или на базе одной из действующих компаний, "Аэрофлот" от участия в проекте отказался, сообщил РИА Новости глава ВТБ Андрей Костин.
"Мы сейчас ведем разработку проекта, мы наняли консультантов вместе со Сбербанком, мы ищем операторов для проекта. Кстати, "Аэрофлот" отказался от этого дела. Пока работаем над концепцией, ничего правительству пока не предлагали", — сказал Костин.
Костин сообщил, что привлекать в проект другие банки пока не планируется. "Мы пока другие банки и не присоединяем, этот проект и так непростой", — отметил он.