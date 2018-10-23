Посол России в Китае рассказал о планах по развитию бизнес-сотрудничества

ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Россия хочет предложить новые, более сложные формы бизнес-сотрудничества с Китаем, поэтому российские компании примут достаточно активное участие в Первом международном импортном ЭКСПО, которое пройдет в Шанхае в начале ноября, заявил посол России в Китае Андрей Денисов.

"Россия намерена активно участвовать в Первом импортном ЭКСПО в Шанхае, это одно из важнейших международных и региональных мероприятий в области торговли, проводимое в Китае. ЭКСПО организовано и проводится Китаем и для Китая, который на протяжении многих лет остается главным торговым партнером нашей страны и у него нет конкурентов (в этом – ред.)", — заявил Денисов в интервью телеканалу CGTN в преддверии открытия выставки.

По его словам, Китай является одним из лидеров в мировой торговле, и тот факт, что Россия входит в первую десятку его основных торговых партнеров, уже хороший результат для РФ.

"Мы хотим пойти дальше, хотим предложить более сложные формы сотрудничества не только в торговле товарами и услугами, но также при создании совместных предприятий и вложении инвестиций и в Китае, и в России", — сказал дипломат.

Он отметил, что российская сторона надеется, что ЭКСПО в Шанхае станет хорошей платформой для такого рода сотрудничества.

"В этот раз в ЭКСПО примут участие от 92 до 100 российских компаний и не менее 500 представителей бизнес-кругов. Мы не лидеры, но тем не менее попытаемся представить наши возможности, наши экспортные ресурсы в пяти из семи отраслевых павильонах, также мы проведем общую презентацию российской экономики и внешней торговли", — сообщил посол.

Первое импортное ЭКСПО в Шанхае (China International Import Expo) пройдет с 5 по 10 ноября в Шанхае, в нем примут участие более 2,8 тысячи компаний из 130 стран и регионов мира. Российские компании будут представлены в пяти отраслевых зонах: продукты питания и сельскохозяйственные продукты, высокотехнологичное оборудование, медицинское оборудование и товары, сфера услуг, потребительские товары.