Инвестфорум в Эр-Рияде в этот раз откроет больше возможностей для России

ЭР-РИЯД, 23 окт — РИА Новости. Инвестиционный форум Future Investment Initiative (FII), прозванный его организаторами "Давосом в пустыне", начнет свою работу во вторник в столице Саудовской Аравии, участники конференции обсудят прорывные идеи и проекты, необходимые для будущего мировой экономики.

Форум проходит на фоне международного скандала с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве королевства в Стамбуле. Многие иностранные участники отказались от участия в конференции.

Из России, напротив, приехала делегация из более чем 30 крупных бизнесменов и культурных деятелей. Многие из них в стране впервые. Они ставят перед собой задачу познакомиться со страной и найти интересных партнеров.

Форум, проводимый по инициативе и под патронажем наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Салмана Аль Сауда, был задуман как одна из главных бизнес-площадок в регионе Ближнего Востока, на которой встречаются лидеры мировой экономики, высокопоставленные представители власти и общества.

Бойкот "Давоса в пустыне" из-за убийства Хашукджи

Второй по счету форум проходит на фоне напряженности в отношениях Саудовской Аравии и ряда государств, вызванной убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи подданными королевства в консульстве Эр-Рияда в Стамбуле.

О своем отказе от участия заявили гендиректор одного из крупнейших инвестбанков мира, американского JP Morgan Chase, Джейми Даймон, главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи, не поедут в Эр-Рияд и министр финансов США Стивен Мнучин, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, а также высокопоставленные представители Австралии и Новой Зеландии.

Власти Саудовской Аравии в преддверии форума провели ряд встреч и переговоров, чтобы подчеркнуть важность развития экономических отношений и партнерства с Саудовской Аравией.

Российское участие на форуме

Российскую делегацию во главе с руководителем Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым на форуме представят свыше 30 ведущих предпринимателей и лидеров российских компаний, а также общественных деятелей.

Запланировано участие представителей РФПИ и российской делегации в основных сессиях и дискуссиях FII, а также переговоры и консультации на полях форума, встречи с руководством Саудовской Аравии и ключевыми саудовскими партнерами.

Среди российских участников — генеральный директор компании "Алроса" Сергей Иванов, основатель и совладелец группы "Сафмар" Михаил Гуцериев, председатель совета директоров "М.Видео", член совета директоров "Сафмара" Саид Гуцериев, глава ВТБ Андрей Костин, глава Промсвязьбанка Петр Фрадков и другие.

По словам руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева, виновники пропажи оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи должны понести наказание, однако необходимо дождаться итогов расследования инцидента. Дмитриев также заявил о важности поддержки трансформации, проходящей в Саудовской Аравии, в "этот непростой переходный период".

"Я полагаю, что во многих публикациях содержится большое количество непроверенных сведений от анонимных источников. Мы не знаем, стоит ли им верить. У королевства много врагов, многие против идеи исламского либерализма", — сказал Дмитриев.

История с исчезновением журналиста

Саудовский журналист Хашукджи работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США. Он подвергал критике действия саудовских властей после назначения наследным принцем Мухаммеда бен Салмана.

Хашукджи пропал в Турции 2 октября после того, как пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле за документами для повторной женитьбы. Вместе с ним к консульству пришла его невеста, гражданка Турции, однако ее не пустили в здание дипмиссии. Она прождала журналиста пять часов, после чего обратилась в полицию, когда сотрудники консульства сказали ей, что Хашкуджи будто уже ушел.

В течение более двух недель руководство саудовских дипмиссий в Турции утверждало, что журналист покинул консульство, а через день после исчезновения Хашукджи наследный принц Саудовской Аравии в интервью агентству Блумберг высказал уверенность в том, что журналист вышел из консульства живым и его нет на территории королевства.

В ночь на субботу саудовские СМИ распространили заявление генпрокурора Саудовской Аравии Сауда аль-Муаджиба, в котором говорилось о том, что журналист Хашукджи погиб в результате ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен тем, как Саудовская Аравия обходится с делом об убийстве Хашукджи. Ранее президент США не исключал санкций в отношении виновных в гибели журналиста.