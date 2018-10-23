Путин примет участие в работе форума "Опора России"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник выступит на пленарном заседании ежегодного форума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", сообщила пресс-служба Кремля.

Форум "Опоры России" проходит под названием "Малый бизнес – национальный проект!". В ходе работы дискуссионных площадок и круглых столов эксперты, чиновники и представители бизнеса обсудят механизмы реализации национального проекта в сфере развития малого и среднего предпринимательства.

Ожидается, что помимо главы государства в пленарном заседании и деловой программе форума примут участие ряд министров, руководителей ведомств и финансовых организаций, в том числе первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, генпрокурор Юрий Чайка, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, руководитель ФНС Михаил Мишустин и другие.

Правительство РФ в рамках исполнения майского указа президента разработало и утвердило национальные проекты по ключевым направлениям развития страны, в том числе по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Одна из ключевых задач национального проекта — рост численности занятых в малом и среднем бизнесе и индивидуальных предпринимателей в РФ с текущих 19,2 миллиона до 25 миллионов человек к 2024 году. В рамках нацпроекта планируется расширить доступ МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию. Кроме того, будет осуществляться работа по допуску МСП к госзакупкам и закупкам госкомпаний.

Проектом бюджета на предстоящую трехлетку на финансирование нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в 2019 году предусмотрено финансирование в объеме 57,2 миллиарда рублей, в 2020 году – 32,5 миллиарда рублей, в 2021 году – 46,7 миллиарда рублей.