МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Процесс обнуления лимита беспошлинных покупок в России может занять 1-1,5 года, считает директор департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Дмитрий Некрасов.

"Я думаю, что не быстро (предложение может быть реализовано-ред.), поскольку все такие решения достаточно долго обсуждаются, достаточно взвешенно принимаются, понимая социальные последствия, общественное недовольство. Если оно будет принято, то, как минимум, полгода-год потребуется на реализацию. Нельзя сегодня принять решение, а завтра сказать, что все изменилось. Определенная инерция будет, безусловно", — сказал он РИА Новости.

В конце сентября замруководителя Федеральной таможенной службы России Тимур Максимов заявил в интервью РИА Новости, что порог беспошлинного ввоза интернет-покупок в России надо постепенно снижать до нуля, чтобы обеспечить равные условия для российского и иностранного бизнеса.

Как уточнил Некрасов, такое предложение обсуждается на площадке ЕЭК, но отметил, что отношение у стран к вопросу неоднозначное.

"Дискуссии по этому вопросу идут. Следует отметить, что отношение к этому предложению неоднозначное. Когда готовился Таможенный кодекс, одним из существенных разногласий была величина нормы беспошлинного ввоза для физических лиц. Этот вопрос достаточно широко обсуждался…. Я вспоминаю это, чтобы подчеркнуть, насколько тяжелы были дискуссии тогда, и я думаю, что не менее тяжелыми они будут и сейчас в случае, если одна из сторон выступит с предложением распространить такую инициативу на весь союз. Со своей стороны хочу отметить, что это предложение заслуживает внимания", — объяснил он.

Сейчас граждане могут получить в РФ без уплаты пошлин посылки на сумму до 1 тысячи евро в месяц и общим весом до 31 килограмма. Если стоимость или вес таких посылок окажется выше, придется заплатить 30%-ную пошлину. Партнеры России по ЕАЭС уже договорились постепенно снижать порог беспошлинного ввоза: с 2019 года — до 500 евро, а с 2020 года — до 200 евро.