МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Процесс обнуления лимита беспошлинных покупок в России может занять 1-1,5 года, считает директор департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Дмитрий Некрасов.
В конце сентября замруководителя Федеральной таможенной службы России Тимур Максимов заявил в интервью РИА Новости, что порог беспошлинного ввоза интернет-покупок в России надо постепенно снижать до нуля, чтобы обеспечить равные условия для российского и иностранного бизнеса.
Как уточнил Некрасов, такое предложение обсуждается на площадке ЕЭК, но отметил, что отношение у стран к вопросу неоднозначное.
Сейчас граждане могут получить в РФ без уплаты пошлин посылки на сумму до 1 тысячи евро в месяц и общим весом до 31 килограмма. Если стоимость или вес таких посылок окажется выше, придется заплатить 30%-ную пошлину. Партнеры России по ЕАЭС уже договорились постепенно снижать порог беспошлинного ввоза: с 2019 года — до 500 евро, а с 2020 года — до 200 евро.