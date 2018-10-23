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Экономика

Золотой баррель: США хотят обвалить мировой рынок нефти

(обновлено: 08:14 23.10.2018)
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© AP Photo / Hasan JamaliДобыча нефтиДобыча нефти
© AP Photo / Hasan Jamali

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Нефтяные котировки неуклонно идут вверх и уже в следующему году могут достичь ста долларов за баррель. Велика вероятность того, что и на этом рост не остановится, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалех. Причина — сохраняющаяся неопределенность с поставками черного золота на мировой рынок, который может потерять до трех миллионов баррелей в сутки. Саудиты предупреждают: они такие объемы не компенсируют. Почему нефтяные котировки готовы отправиться к высотам 2008 года и выгодно ли это России — в материале РИА Новости.

Российские рубли и доллары США
© Depositphotos / valphoto
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Иранский фактор

Росту котировок способствует приближение новых антииранских санкций и падение поставок из ряда других стран. Жесткие американские ограничения против Тегерана, касающиеся в том числе экспорта энергоносителей, вступят в силу 4 ноября. Страны-нарушители, которые сохранят с Исламской Республикой торговые отношения, подпадут по действие вторичных мер.

Эксперты предупреждают: резкое сокращение экспорта иранской нефти — третьего по масштабам производителя нефти ОПЕК — грозит мировому рынку серьезными потрясениями.

© AP Photo / Vahid SalemiИранский нефтяник
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский нефтяник

Предстоящие потери

По данным картеля, в 2017 году суточная добыча Ирана достигала 3,87 миллиона баррелей. По более ранним оценкам, нефтяной рынок рисковал лишиться до полутора миллионов баррелей иранской нефти в сутки. Теперь же участники рынка опасаются вдвое больших объемов.

Впрочем, сколько именно иранской нефти уйдет с рынка — вопрос пока открытый. "Мы узнаем это примерно через месяц. Тогда у нас будет более четкое представление о том, чего ждать в первом квартале следующего года", — сказал ранее Reuters нефтяной брокер в PVM Тяжмаш Варги.

В состоянии ли крупнейшие производители заместить выпадающие объемы иранской нефти? Саудиты уже признались, что их возможности весьма ограничены.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкМинистр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалех дает интервью в рамках 173-го заседания ОПЕК. 30 ноября 2017 года
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалех дает интервью в рамках 173-го заседания ОПЕК. 30 ноября 2017 года

Дефицит предложения

"При необходимости мы дойдем и до 12 миллионов баррелей в сутки, уверяю вас. Но если с рынка исчезнет три миллиона баррелей, мы не сможем возместить этот объем, поэтому придется использовать складские запасы нефти", — сообщил аль-Фалех.

Компенсировать дефицит вряд ли удастся и России — добыча и так находится вблизи наивысших уровней.

Как отметил министр нефти Ирана Рижан Зангане, ни у России, ни у Саудовской Аравии "нет свободных мощностей, чтобы добывать больше нефти для замены поставок Ирана". 

Ситуацию осложняет и конфликт США с Саудовской Аравией из-за убийства журналиста Джамаля Хашукджи. Трамп выразил недовольство тем, как Эр-Рияд ведет это дело, и не исключил санкций в отношении виновных в его гибели.

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман во время встречи в Белом доме в Вашингтоне

Ничего хорошего

"Агрессивная и непредсказуемая американская политика, попытки схватить все и сразу, не считаясь ни с партнерами, ни с собственными долгосрочными интересами, приводят к таким пиковым колебаниям, но они объективно не выгодны никому, в том числе и России", — констатирует заместитель директора Института проблем нефти и газа РАН Алексей Мастепанов.

С одной стороны, высокие цены — благо для бюджета. Сейчас все нефтегазовые сверхдоходы (те, что выше установленной бюджетом планки в 40,8 доллара за баррель) направляются в национальные резервы. Но есть и обратная сторона.

"Пиковые цены дестабилизируют рынок, и получение больших денег в бюджет в один-два месяца будет сопровождаться провалом в следующие полгода", — поясняет Мастепанов.

Для экономики важны не пиковые значения, а уровень, на котором цены способны закрепиться на долгое время. Проблема в том, что ожидаемые сто долларов за баррель не оправдываются рыночной ситуаций — ни спросом, ни предложением. Все это результат исключительно геополитики и действий Вашингтона, нацеленных на разрушение равновесия нефтяного рынка.

В случае сильных искажений в действие вступают механизмы конкурентной экономики. Импортеры не захотят покупать нефть по неадекватно высокой цене и начнут искать альтернативу.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкДобыча нефти
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти

"Чем дороже нефть, тем сильнее стремление чем-то ее заменить. Это может быть сланцевая нефть, в какой-то степени газ, в какой-то степени электромобили. Чем выше цена, тем актуальнее заменители. В результате снизится спрос, а это со временем снизит цены", — указывает Сергей Хестанов, советник генерального директора по макроэкономике "Открытие брокер".

Проверка качества пятидолларовых купюр на выходе из печати. Архивное фото
© AFP 2018 / Eva Hambach
До нуля: Россия избавилась от госдолга США

Сколько достаточно

Экономически обоснованным уровнем нефтяных цен эксперты называют диапазон 65-80 долларов за баррель. Этот уровень наиболее полезен и для российской экономики, так как стимулирует развивать несырьевые отрасли и не повторять ошибки прошлого. Другое дело, что от России сейчас мало что зависит.

"К сожалению, объективно Россия практически не может влиять на разворачивающиеся в данный момент дестабилизирующие процессы. Важно понимать их и готовиться к ним", — отмечает Мастепанов.

Провалы нефти к 40 долларам за баррель тоже рыночно не оправданы, но экономисты разводят руками: исходя из политики США исключать нельзя и этого. 

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