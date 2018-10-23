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Экономика

Рим — наш. Премьер Италии выступил против Евросоюза и едет к Путину

(обновлено: 08:14 23.10.2018)
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© Depositphotos / Fazon1Колизей в РимеКолизей в Риме
© Depositphotos / Fazon1

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Александр Лесных. Еврокомиссия отвергла проект бюджета на 2019 год, сформированный новым правительством Италии, из-за того, что в Риме проигнорировали требования европейского Пакта стабильности, увеличив бюджетный дефицит втрое, до 2,4%. Если итальянцы не пойдут на попятную, Брюссель обещает санкции. Означает ли это, что Евросоюзу пришел конец, и почему премьер-министр Джузеппе Конте едет встречаться с Владимиром Путиным именно сейчас — в материале РИА Новости.

Время сокращений прошло

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© AFP 2018 / Sakis Mitrolidis
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Как и предполагалось, новое итальянское правительство, сформированное в середине этого года, сменило экономический вектор. Еще в июне лидеры ныне правящих партий "Лига" и "Движение пяти звезд" обещали, что со старой европейской политикой экономии будет покончено и Италия начнет тратить деньги ради своего будущего.

"Мы считаем интересы народа важнее экономических обязательств и не собираемся делать людей беднее из-за ограничений и требований, которые приняли другие", — подчеркивал один из лидеров "Лиги" Лоренцо Фонтана.

Масштабные реформы предполагают большие расходы: изменения в экономике страны, намеченные новым правительством, обойдутся казне примерно в  сто миллиардов евро.

Часть этой суммы — 37 миллиардов евро — заложили в бюджет, направленный в Еврокомиссию.

В Брюсселе понимают: если с этим смириться, придется соглашаться с дальнейшим увеличением итальянских расходов. Поэтому еврокомиссары заняли жесткую позицию, назвав представленный документ "беспрецедентным отклонением от бюджетных правил ЕС" и пригрозив санкциями.

Впрочем, с "беспрецедентным отклонением" они явно погорячились. Италия — далеко не единственная страна в Европе с дефицитом госбюджета, выходящим за установленные рамки. Среди тех, кто нарушает это правило уже не первый год, — Франция, Испания и Португалия. Причем ни одно из этих государств, включая Италию, не выполняет и нормы максимально допустимого соотношения госдолга и ВВП — 60%. Во Франции и Испании этот показатель порядка 100%, в Португалии — около 125%, в Италии — почти 132%.

© REUTERS / Max RossiПремьер-министр Италии Джузеппе Конте во время пресс-конференции в Риме
© REUTERS / Max Rossi
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время пресс-конференции в Риме

Если Конте решит пойти до конца, Рим, весьма вероятно, потребует от Европейского центробанка реструктуризации долга. Если же это требование не выполнят, объявит дефолт и запустит процесс выхода из ЕС.

Хотя такой сценарий выглядит маловероятным, многие эксперты полагают, что и для столь резких шагов у итальянского правительства есть основания.

Во-первых, Рим окончательно убедился, что навязанная Брюсселем экономическая политика приводит только к росту госдолга и безработицы.

Во-вторых, санкции ЕС против России нанесли удар по экономике южноевропейских стран, не дав взамен ничего.

Третий Рим

На фоне сильнейшего кризиса в отношениях с Брюсселем первые лица итальянского правительства стараются как можно быстрее восстановить взаимодействие с Россией.

"То, что я оказался здесь в среду днем, — это ненормально, — заявил Маттео Сальвини участникам ассамблеи Всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Конфиндустрии), проходившей на прошлой неделе в Москве. — Я приехал, потому что убежден: санкции — это экономическое, общественное и политическое безумие".

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. Архивное фото
© AFP 2018 / Saul Loeb
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Президент Конфиндустрии Эрнесто Ферленги подтвердил это конкретными цифрами: по его словам, ежедневные потери бизнеса Италии от антироссийских санкций составляют 12 миллионов евро, то есть 4,4 миллиарда евро в год.

Выслушав жалобы итальянских бизнесменов, Сальвини твердо пообещал: "Я постараюсь сделать все возможное, чтобы вернуть на российский рынок как можно больше итальянских компаний. Я потрачу на это все силы, и однажды режиму санкций придет конец".

Аналитики считают, что приезд Сальвини в Москву — подготовка почвы для премьера Конте, который 24 октября встретится в Кремле с Владимиром Путиным. По сообщениям пресс-службы Кремля, руководители государств обсудят проблемы двустороннего сотрудничества, встретятся с представителями бизнес-кругов, а также подпишут ряд документов.

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Президент России Владимир Путин

Учитывая, что ни Франция, ни Испания, ни Португалия так и не понесли наказания за отклонения от бюджетных рекомендаций ЕК, правительство премьера Конте решило примкнуть к лагерю нарушителей. И если риторика Конте находится в рамках "конструктивного диалога" с Брюсселем, его заместитель Маттео Сальвини за словом в карман не лезет и обещает, что правительство не откажется от своего варианта бюджета, "невзирая на позицию рейтинговых агентств и предупреждения ЕК".

Вполне вероятно, что за закрытыми дверями лидеры двух стран обсудят отмену антироссийских санкций. На то, что в этом экономические интересы России и Италии совпадают, намекнул Сальвини.

Итальянский вице-премьер отметил: если договориться с Брюсселем по бюджету не получится, не исключено, что на следующем голосовании по продлению антироссийских санкций Рим воспользуется правом вето. В таком случае санкции ЕС перестанут действовать уже в начале 2019 года.

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