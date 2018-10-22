Гройсман пообещал "максимально сдерживать" цену на газ для украинцев

КИЕВ, 22 окт – РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что вопрос очередного поднятия цены на газ для населения "не стоит и не может стоять".
"Вопрос, чтобы делать еще одно повышение на 35%, не стоит и не может стоять. Этого не произойдет, потому что это недопустимо для украинских граждан", — заявил Гройсман в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать очередного повышения цен, как того требовал МВФ.
Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году.