Гройсман пообещал "максимально сдерживать" цену на газ для украинцев

КИЕВ, 22 окт – РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что вопрос очередного поднятия цены на газ для населения "не стоит и не может стоять".

Кабмин Украины 19 октября принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей и требований МВФ. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов по официальному курсу) за тысячу кубометров. В правительстве также сообщили, что МВФ требовал повышения цен на газ на 60%, однако удалось договориться о компромиссном варианте для дальнейшего кредитования.

"Вопрос, чтобы делать еще одно повышение на 35%, не стоит и не может стоять. Этого не произойдет, потому что это недопустимо для украинских граждан", — заявил Гройсман в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать очередного повышения цен, как того требовал МВФ.

При этом он не уточнил, сколько времени цена на газ не будет повышаться. Премьер сказал, что будет "максимально сдерживать" текущую цену на газ. При этом он добавил, что в будущем цена на голубое топливо для населения будет зависеть от импортной цены.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году.