Трамп поприветствовал планы Германии покупать СПГ у США

ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение тем, что Германия намерена профинансировать строительство проекта по поставке СПГ из США, несмотря на планы по строительству "Северного потока — 2".

"У нас все прекрасно с налоговым послаблением, у нас все прекрасно с изменением законодательства. И посмотрите, что происходит с Германией в вопросе газопровода ("Северный поток — 2"), они захотели покупать наш газ, это прекрасно. Обратите на это внимание", — рекомендовал Трамп, беседуя с журналистами президентского пула перед вылетом в Техас.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила со ссылкой на свои источники, что канцлер Германии ФРГ Ангела Меркель предложила правительственную поддержку в размере 500 миллионов евро проекту строительства терминала для приема поставок сжиженного природного газа (СПГ) на севере страны. По данным издания, эту информацию она сообщила узкому кругу законодателей своей партии на одном из закрытых ужинов.