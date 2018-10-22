МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Цена акций "Яндекса" подскочила почти на 10% на бирже Nasdaq после открытия в понедельник на новостях о том, что основатель компании Аркадий Волож не намерен продавать свою долю в компании и продолжит возглавлять "Яндекс", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.37 мск цена акций "Яндекса" на бирже Nasdaq росла на 7,33%, до 29,43 доллара. После открытия показатель поднимался выше 30 долларов, демонстрируя рост в 11%.

Ранее в понедельник "Яндекс" сообщил, что его основатель Волож планирует и дальше возглавлять компанию и не намерен продавать долю в ней. При этом компания постоянно получает различные предложения по покупке долей, отмечалось в сообщении.

Издание The Bell в минувший четверг со ссылкой на источник сообщило, что Сбербанк ведет переговоры о покупке крупного пакета акций "Яндекса" — до 30% капитала. Однако позднее в пресс-службе крупнейшего российского банка РИА Новости сообщили, что Сбербанк не получал предложения о выкупе акций "Яндекса" и не обращался к компании с подобным предложением.