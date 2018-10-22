Доходы Москвы от легальных мигрантов растут, заявил Собянин

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что доходы Москвы от легальных мигрантов растут и должны составить порядка 16 миллиардов рублей.

"Москва является концентрацией высокого уровня мигрантов, особенно из стран СНГ. Сегодня доходы от миграции должны уже составить порядка 16 миллиардов рублей. Что это означает? Мигранты, уплачивая за патенты такую высокую цену, становятся в справедливое положение по отношению к россиянам, которые работают в Москве, потому что раньше они вообще ничего не платили, и, конечно, их было выгодно принимать на работу, но сегодня эта ситуация изменилась", — сказал Собянин, выступая с ежегодным отчетом о деятельности правительства Москвы в Мосгордуме в понедельник.