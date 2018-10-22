Лесную отрасль на "Лесдревмаше-2018" представляют 350 компаний

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. На 17-й выставке "Лесдревмаш-2018", которая проходит с 22-25 октября в столичном "Экспоцентре", 350 компаний из двадцати пяти стран представили передовую технику, новейшие технологии и оборудование для деревообрабатывающей индустрии.

"В работе 17- й выставки принимают участие 350 компаний, из них сто тридцать — представители деревообрабатывающей индустрии отечественных предприятий. В этом году, по сравнению с "Лесдревмаш — 2016" (экспозиции деревообрабатывающей индустрии проводится раз в два года — ред.), выставка увеличилась на пятнадцать процентов: возросло количество экспонентов, стран и компаний — участников, занимаемые площади стали равны порядка 30 тысяч квадратных метров. Особый интерес российских и западных партнеров направлен к развитию темы машинооборудования для переработки древесины",- отметил на церемонии открытия руководитель АО "Экспоцентр" Сергей Беднов.

Он подчеркнул, что "выставка деревообрабатывающей промышленности представляет собой барометр экономики и является инструментом прямого маркетинга, что объясняет возросший к ней интерес" не только российских компаний, но и западных партнеров.

"Традиционно, "Лесдревмаш" сохраняет высокий уровень международного участия: национальные экспозиции в "Экспоцентр" привезли Германия, Италия, Испания, Финляндия. Участником прошлой выставки впервые была Япония. Сегодня эта страна не просто участник — она представляется в качестве "страны — партнера". В составе национальной экспозиции вновь принимает участие Японская ассоциация производителей деревообрабатывающего оборудования JWMA при поддержке Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами",- сказал Беднов.

На торжественной церемонии открытия присутствовали почетные гости — президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Мирон Тацюн, а также представитель ООН в России, законодательной и исполнительной власти.

Ключевым событием деловой программы выставки станет 9-й международный форум "Лес и человек", организаторами которого являются Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России, АО "Экспоцентр", Торгово-промышленная палата Российской Федерации, ОАО "Центрлесэкспо".

На форуме поднимутся темы сотрудничества в лесном секторе России и Китая, вопросы изменения нормативно-правовой базы и контроля за происхождением древесины и воспроизводства лесов. Участники встречи обсудят работу лесопромышленных предприятий на территориях лесов малых народов, а также вопросы утилизации отходов лесопильных заводов России.