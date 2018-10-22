Группа "Аэрофлот" за 9 месяцев увеличила перевозки пассажиров на 10%

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Группа "Аэрофлот" за январь-сентябрь 2018 года увеличила перевозки пассажиров на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 42,2 миллиона человек, сообщила компания.

"За девять месяцев 2018 года группа "Аэрофлот" перевезла 42,2 миллиона пассажиров, что на 10,2% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 26,8 миллиона пассажиров, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

Пассажирооборот группы за указанный период увеличился на 9,1%, пассажирооборот компании — на 6,3%.

В сентябре группа перевезла 5,4 миллиона пассажиров, что на 12,9% превышает результат за сентябрь 2017 года. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией "Аэрофлот" составило 3,3 миллиона человек, увеличившись на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.