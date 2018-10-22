Акции "Яндекса" растут после потери почти 25% капитализации за два дня

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Акции "Яндекса" корректируются вверх и уже подскакивали на 4,5% после потери почти 25% капитализации за две предыдущие сессии, следует из данных Московской биржи.

К 10.15 мск акции "Яндекса" поднимаются на 3,18% — до 1847 рублей (уже подскакивали на 4,5% — до 1870 рублей), при этом индекс Мосбиржи растет на 0,46%.

К закрытию торгов пятницы акции "Яндекса" упали на 19,91% — до 1790 рубля (в течение дня падали на 22,4%, до 1736 рублей – минимума с августа 2017 года). За два дня рыночная капитализация компании максимально снижалась на Московской бирже на 167,9 миллиарда рублей, или примерно на 25%. На американской бирже NASDAQ акции "Яндекса" к закрытию торгов пятницы подешевели на 7,02%.

Издание The Bell в четверг со ссылкой на источник сообщило, что Сбербанк ведет переговоры о покупке крупного пакета акций "Яндекса" – до 30% капитала. Однако позднее в пресс-службе крупнейшего российского банка РИА Новости сообщили, что Сбербанк не получал предложения о выкупе акций "Яндекса" и не обращался к компании с подобным предложением.