Усманов передал контроль над долей в Mail.ru менеджменту компании

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. USM Holdings передал контроль над своей долей в Mail.ru Group менеджменту компании в лице гендиректора Бориса Добродеева, следует из заявления основателя и совладельца холдинга Алишера Усманова.

"Сегодня наш холдинг USM передал контроль над своей долей в Mail.ru Group менеджменту компании в лице генерального директора Бориса Добродеева. Я готовил эту передачу последние годы, потому что уверен, что высокотехнологичными компаниями должно руководить молодое поколение — талантливые и амбициозные люди, остро чувствующие тренды развития современного цифрового бизнеса", — говорится в сообщении.

"Я ухожу из управления с легким сердцем: наш бизнес и финансовые результаты никогда не были выше, а команда Mail.ru Group – блестящие профессионалы своего дела. Я уверен, что под их руководством холдинг еще больше упрочит свою позицию на рынке", — заявил Усманов.