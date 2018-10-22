Ъ: проект "Силовых машин" во Вьетнаме столкнулся с проблемами из-за санкций

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. "Силовые машины" Алексея Мордашова попросили вице-премьера Максима Акимова внести в повестку российско-вьетнамской межправкомиссии вопрос о пересмотре условий строительства ТЭС "Лонг Фу-1" во Вьетнаме, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, компания отмечает, что из-за наложенных на нее санкций США проект покинули более полутора десятков крупных контрагентов, включая американскую GE. Это может увеличить стоимость контрактов и сдвинуть сроки строительства. "Силовые машины" в январе попали в черный список (SDN List) Минфина США, и теперь американским гражданам и компаниям запрещено заключать с ними сделки.

В аппарате Акимова газете подтвердили, что заседание межправкомиссии запланировано на конец октября, отказавшись обсуждать его повестку. В "Силовых машинах" комментариев по сути вопроса не дали.

Компания строит ТЭС "Лонг Фу-1" (два энергоблока по 600 МВт) по EPC-контракту стоимостью 930,6 миллиона долларов, в рамках которого отвечает за проектирование и поставку основного оборудования, организацию финансирования. Вьетнамская PTSC занимается общестроительными работами стоимостью 204 миллиона долларов. Заказчик проекта — государственная PetroVietnam (PVN). Первый энергоблок на "Лонг Фу-1" должен быть введен в конце октября, второй — к концу февраля 2019 года.

Но, как пишет газета, в "Силовых машинах" признают, что отстают: задержка по первому блоку может составить 18 месяцев, по второму — 15 месяцев. Максимальная сумма штрафов за опоздание достигает 10% стоимости контракта, за каждый день просрочки компания будет платить около 200 тысяч долларов за один энергоблок.

Основной проблемой сейчас является невозможность взаиморасчетов, так как у вьетнамских банков нет отработанной схемы трансакций с санкционными компаниями. В "Силовых машинах" предлагают, подписав допсоглашение, перевести стоимость EPC-контракта между компанией и заказчиком из доллара в евро, а валютой платежа по контракту сделать рубль вместо доллара. У компании также возникли сложности с получением банковских гарантий по EPC-контракту, и она просит заменить их на гарантийное или страховое обеспечение Российского экспортного центра.

В "Силовых машинах" также настаивают на том, чтобы Вьетнам выдал госгарантию в качестве обеспечения для российских кредиторов либо снял с компании обязательства по организации финансирования проекта. Также, как считают в "Силовых машинах", нужно финализировать схемы переуступки третьей стороне (PVN, PTSC) приостановленных контрактов на поставку оборудования.