СМИ: в России предупредили об угрозе остановки работы авиакомпаний

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Авиакомпания S7 предупредила о риске прекращения работы российских авиакомпаний в связи с планами Минтранса перенести в Россию серверы для бронирования, продажи билетов и регистрации на рейс, пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на июльское письмо генерального директора авиакомпании "Сибирь" Владимира Объедкова главе Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну.

Как отмечает издание, на данный момент крупнейшие российские авиакомпании — "Аэрофлот", S7 и "Уральские авиалинии" — пользуются услугами иностранных провайдеров. "Победа" работает с американской компанией Navitair, "Азимут" — c Национальной системой бронирования (НСБ), а UTair и другие основные игроки — с российской "Сирена-трэвел".

Российские провайдеры, как отмечается в письме гендиректора авиакомпании "Сибирь", не отвечают требованиям авиаперевозчиков. Эти данные "Ведомостям", подтвердили и менеджеры "Сирена-трэвел" и НСБ. Российские системы, по их словам, пока не имеют функционала, чтобы обеспечить работу в глобальных авиационных альянсах (в такие объединения входят, например, "Аэрофлот" и S7).

"Победа" и "Уральские авиалинии", по мнению менеджеров "Сирены-трэвел" и НСБ, перейти к российскому провайдеру могут с легкостью, поскольку в глобальные альянсы они не входят.

По мнению Объедкова, такое развитие событий не только чревато полным прекращением деятельности российских авиакомпаний, но и долгосрочным (два-четыре года) и дорогим переходом к другим системам бронирования.

Ускорить переход

Руководитель Росавиации Александр Нерадько в начале августа призвал ускорить переход на использование российских автоматизированных систем бронирования билетов.

Российские авиавласти вернулись к идее ускоренного перехода авиакомпаний на отечественные IT-системы после сбоя в работе системы бронирования билетов SITA, который 24 июня вызвал задержки регистрации пассажиров S7. Регуляторы мотивировали это рисками утечки данных о пассажирах с серверов за рубежом

Требования к системе онлайн-бронирования

В июле Минтранс разработал требования к новой российской системе онлайн-оформления воздушных перевозок и предложил утвердить их с 1 января 2020 года.

Такая система, согласно инициативе ведомства, должна обеспечивать хранение и отображение информации о расписании рейсов, наличии мест и тарифах на рейсах перевозчиков, бронирование и продажу воздушных перевозок ‎с последующим хранением записей о пассажирах; регистрацию пассажиров и багажа на рейсы перевозчиков; взаиморасчеты между всеми участниками процесса продажи воздушных перевозок. При этом контроль за обработкой персональных данных в рамках системы, гласит документ, должен осуществлять Роскомнадзор.