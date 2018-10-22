МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Реализация планов Минтранса о переносе в Россию серверов для продажи билетов и регистрации на рейс способна привести к прекращению работы российских авиакомпаний, об этом, как пишут "Ведомости", говорится в июльском письме генерального директора авиакомпании "Сибирь" (входит в S7 Group) Владимира Объедкова президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну.

По мнению Объедкова, такое развитие событий не только чревато полным прекращением деятельности российских авиакомпаний, но и долгосрочным (два-четыре года) и дорогим переходом к другим системам бронирования.

Три самых крупных отечественных авиаперевозчика на данный момент сотрудничают с иностранными провайдерами, в то время как практически все остальные авиакомпании взаимодействуют с отечественной системой "Сирена-трэвел", пишет Объедков.

При этом российские провайдеры не соответствуют требованиям, которые предъявляют авиакомпании, отмечает гендиректор "Сибири". Кроме того, "Аэрофлот" и S7 являются участниками глобальных авиационных альянсов, а российские системы пока что не способны обеспечить работу в них, считает Объедков.

Ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько призвал ускорить переход на использование российских автоматизированных систем бронирования билетов.

Это произошло после того, как в конце июня авиакомпания S7 испытала трудности с регистрацией пассажиров из-за глобального сбоя системы SITA, которая предоставляет IT-услуги авиаперевозчикам.

После этого Минтранс опубликовал проект требований к новой системе онлайн-бронирования авиабилетов. В частности, он предусматривает перенос с 1 января 2020 года на территорию России серверов и баз данных систем, которые обеспечивают авиаперевозки внутри страны, регистрацию пассажиров и взаиморасчеты.

В настоящий момент базы данных, используемые большинством систем оформления воздушных перевозок, находятся на территории иностранных государств.