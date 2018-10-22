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Экономика

"Адский" ноябрь: выстоит ли рубль перед новой угрозой

(обновлено: 08:07 22.10.2018)
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© Depositphotos / valphotoРоссийские рубли и доллары СШАРоссийские рубли и доллары США
© Depositphotos / valphoto

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Российский рубль — самая устойчивая валюта развивающихся стран. Сейчас он недооценен и накопил запас прочности, что позволит ему держаться на текущих уровнях вплоть до марта следующего года. К такому выводу пришли аналитики JP Morgan, одного из крупнейших инвестбанков США. Между тем неопределенность нарастает — в ноябре Москву ждут новые санкции, а это серьезное испытание для национальной валюты. Выдержит ли рубль удар и каковы шансы на его дальнейшее укрепление — в материале РИА Новости.

Пазл в виде 100-долларовой купюры
CC0 / qimono /
Рубль дойдет до 60 к доллару: сбудется ли прогноз Deutsche Bank

Почему укрепляется

По расчетам американских аналитиков, курс российской валюты до конца марта останется на текущем уровне — 65,50 за доллар. А вот денежная единица Турции и ЮАР просядет — на 30 и восемь процентов соответственно. Рубль поддержат высокие цены на нефть, взятый ЦБ тайм-аут в покупке валюты для Минфина и устойчивые макроэкономические показатели.

Отечественные аналитики в целом согласны с прогнозами западных коллег и подтверждают: рубль выглядит гораздо крепче турецкой лиры, аргентинского песо и бразильского реала. И понятно, почему: профицит бюджета, внешний долг — на очень низких уровнях, цены на нефть — выше 80 долларов за баррель, а приобретение ЦБ валюты с открытого рынка приостановлено.

"Платежный баланс в текущем году показал увеличение положительного сальдо, профицит бюджета в январе — сентябре составил 3,5% ВВП, или более 2,5 триллиона рублей. Внешний долг снизился до 490 миллиардов долларов при международных резервах на уровне 460 миллиардов", — отмечает Андрей Кочетков, старший аналитик компании "Открытие Брокер".

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкФлаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании Центрального банка РФ

Эксперт, впрочем, предрекает рублю еще большую устойчивость, если "не будут применяться скрытые формы влияния". Речь прежде всего о валютных покупках в рамках бюджетного правила. "На текущий момент они не осуществляются на свободном рынке, а проводятся напрямую между Минфином и ЦБ. Подобную схему расчетов можно назвать отложенным спросом на валюту", — поясняет он.

По прогнозам брокерской компании, если санкционное давление в ближайшие месяцы окажется не столь сильным, а нефть будет торговаться выше 70 долларов за баррель, у национальной денежной единицы есть все шансы укрепиться до 61-62 рублей за доллар.

Главные риски

Главные риски для рубля — по-прежнему санкционное давление: очередные рестрикции Вашингтона последуют в ноябре. Как пишет Bloomberg, это будут "санкции из ада".

"Основные рассматриваемые проекты включают в себя обширные ограничения на транзакции с некоторыми или всеми государственными банками России", — отмечает агентство.

Большинство аналитиков, впрочем, склоняется к тому, что меры будут значительно мягче и, вопреки опасениям, окажут на российскую валюту ограниченное влияние.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкДоллары США и рубли
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Доллары США и рубли

"Мы не ждем запрета на долларовые операции российских банков, и это достаточно мягкий вариант санкций. Запрет на владение американцами новых выпусков ОФЗ существенных проблем рынку не принесет. Он может быть лишь частичным, затрагивающим самые длинные выпуски, что также не составляет большой проблемы", — рассказали в "Открытии Брокер".

"Скорее всего, дело закончится торговыми эмбарго и ужесточением кредитования", — считает Сергей Королев, начальник управления по работе с клиентами ИК "Церих кэпитал менеджмент".

Как прогнозирует аналитик, на громких заявлениях пара доллар/рубль может коснуться отметки 73, но к концу года вернется в диапазон 63-65.

Призрак 2014-го

Таким образом, мощный обвал рубля, как в 2014 году, скорее всего, не повторится. Если рынок и отреагирует панически, российская валюта быстро отыграет позиции.

"Прогноз на лето 2019 года — 61-63 рубля за доллар", — говорит Александр Разуваев, аналитик "Альпари". По его мнению, в случае самого жесткого сценария Россия введет мораторий на выплаты по внешнему долгу, что, разумеется, охладит санкционный пыл, а кроме того, Минфин может прибегнуть к валютным интервенциям.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкДобыча нефти
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти

В то же время санкции — не единственный негативный фактор, источников неопределенности достаточно много. Например, ситуация на нефтяном рынке во многом зависит от Саудовской Аравии. Есть и угроза падения американского фондового рынка, что, разумеется, отразится на всех рынках, в том числе и российском.

Однако же предпосылки к тому, что рубль продемонстрирует устойчивость, определенно имеются — техническая картина складывается в пользу рубля: несмотря на cанкционные опасения, чистая длинная позиция по российской валюте растет, констатируют форекс-аналитики.

"Крупные спекулянты начали покупать рубль. Не совсем понятно, по каким причинам, но чистая позиция по рублю осталась положительной. Очень вероятно, что эти финансовые потоки знают больше, чем все остальные", — заключил Александр Егоров, валютный стратег TeleTrade.

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