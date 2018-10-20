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Экономика

Моя крепость. Как защитить квартиру от взломщиков

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© Fotolia / rcfotostockВзлом двериВзлом двери
© Fotolia / rcfotostock

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Александр Лесных. На хищение чужого имущества, в том числе квартирные кражи, приходится почти половина преступлений, совершаемых в стране. В прошлом году в МВД зафиксировали 788,5 тысячи краж, из которых 75,1 тысячи — с незаконным проникновением в жилища. Этот почти на десять процентов ниже, чем в 2016-м, и на 69% — чем в 2011-м. Динамика положительная, но показатель все равно высокий, поэтому предпринять профилактические меры будет совсем не лишним. Как обезопасить свою собственность от воров и где ни в коем случае нельзя прятать заначку — в материале РИА Новости.

Театр начинается с вешалки

А квартира — с входной двери и окон. Так что первым делом стоит подумать о том, как укрепить первый и самый важный рубеж.

Тут лучший помощник — металлическая дверь с противосъемными штырями, расположенными напротив замка или по всему периметру и не позволяющими преступникам спилить дверные петли болгаркой и попросту вынуть дверь из проема.

Обратите внимание на толщину стали и общую массивность двери: качественное изделие весит порядка 50 килограммов. Иначе и противосъемные штыри не помогут: дверь из тонкого металла можно вскрыть чуть ли не консервным ножом.

Оснастите дверь двумя типами замков, в идеале — сувальдным и штифтовым. Благодаря сложному устройству, даже самые ловкие воры потратят на их вскрытие более часа. А вот цилиндровые и ригельные замки сдадутся взломщикам буквально за пару минут.

Еще один хороший вариант — установить такую же металлическую дверь с тем же набором замков сразу за входной. Увидев такое, грабители наверняка оставят в покое вашу квартиру и поспешат обратиться за помощью к психиатру.

Даже если вы живете довольно высоко, воры могут использовать альпинистское снаряжение и проникнуть в квартиру, спустившись с крыши. Поэтому стоит максимально обезопасить окна.

Одно из лучших решений — поставить раздвижные решетки, скрепляющиеся замком. Во-первых, в продаже есть специальные замки с орущей сигнализацией, а во-вторых, их не придется спиливать в случае пожара для эвакуации через окно.

Вокруг — шум

Защитив двери и окна, позаботьтесь о сигнализации и системе оповещения о проникновении. Секретничать не надо. О том, что квартира — с сигнализацией, в первую очередь должны знать сами воры. Так что прикрепите соответствующие таблички на подъезде и входной двери.

Представители правоохранительных органов отмечают, что кражи в квартирах и домах, оборудованных сигнализацией, случаются значительно реже, чем в незащищенных помещениях.

Что касается самой сигнализации, тут можно пойти двумя путями. Самый дешевый — установить муляжи камер наблюдения и мигающие лампочки рядом с входной дверью. Однако вероятность того, что домушник купится на блеф, как и в покере: 50 на 50, то есть либо да, либо нет.

Лучше не играть с судьбой и сделать настоящую сигнализацию. Тут тоже два варианта: вывести ее на пульт, который самостоятельно оповестит охрану в случае проникновения (это может быть как ЧОП, так и Росгвардия — выбор за вами), или использовать систему с обычной сим-картой.

Первый способ хорош тем, что работает автономно от пользователя: достаточно не забывать включать систему, покидая квартиру. Однако за это придется вносить ежемесячную абонентскую плату.

© Fotolia / agrispotВидеонаблюдение
© Fotolia / agrispot
Видеонаблюдение

Второй позволяет самостоятельно контролировать обстановку в помещении: любая подозрительная активность фиксируется приборами, и станция с сим-картой отправляет тревожные сообщения на заранее внесенные в ее память номера, а затем начнет звонить на них. После того как вы снимете трубку, аппарат включит микрофон и вы услышите все, что там происходит. Параллельно сможете сообщить обо всем в полицию.

Более совершенные и дорогие комплекты включают в себя онлайн-видеокамеры, передающие изображение в режиме реального времени, в том числе через специальное мобильное приложение. Кстати, дороговизна весьма относительная — от десяти тысяч рублей.

Важно отметить, что большинство подобных систем работают как через сети Wi-Fi, так и через GSM. В общем, не пренебрегайте вариантом с сим-картой: домушники могут запросто перерезать сетевой провод, который тянется в квартиру из кабель-канала в подъезде вашего дома.

А лучше всего купить сим-карты сразу двух операторов. Одну вставить непосредственно в устройство оповещения, вторую — в Wi-Fi-модем с поддержкой мобильного интернета.

Спасти заначку

Что касается идей, где лучше всего спрятать заначку с деньгами и драгоценностями, мы специально не будем давать таких советов: как только они станут известны вам, о них узнают и воры. Вместо этого приведем список мест, где держать свои сбережения точно не стоит.

Ни в коем случае не храните купюры и ценности в ящиках шкафов и комодов, коробках от DVD-дисков, между страниц книг, в емкостях с сыпучими продуктами и банках с маринованными помидорами. Воров не заботит внутреннее убранство вашей квартиры, так что, попав в нее, злоумышленники первым делом сбрасывают все на пол и ищут желаемое в том, что там окажется. Вакуумный пакетик с деньгами не спасет даже консервация в банке с огурцами или вареньем.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКонсервированные овощи
© РИА Новости / Максим Блинов
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Консервированные овощи

Мягкая мебель, старая одежда, игрушки и бабушкино фортепиано — тоже не вариант. Все это легко режется, ломается и разбивается. Бачок унитаза, вентиляционные шахты и натяжные потолки — аналогично.

В этом смысле лучший подход — оставить некоторую сумму в месте, на которое воры обязательно наткнутся. Заполучив хоть что-то, они, вероятнее всего, прекратят поиски и предпочтут ретироваться с синицей в руке, а не "браслетами" на запястьях.

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