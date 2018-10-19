Медведев и Меркель обсудили "Северный поток — 2"

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в рамках саммита АСЕМ в Брюсселе. 19 октября 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в рамках саммита АСЕМ в Брюсселе. 19 октября 2018

БРЮССЕЛЬ, 19 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях саммита АСЕМ (форума "Европа-Азия") в Брюсселе обсудил газотранспортный проект "Северный поток" и звучащие из-за океана заявления на этот счет.

"У меня была беседа с федеральным канцлером, госпожой Ангелой Меркель… Мы обсуждали разные вопросы. Скажем так прямо, что и "Северный поток", конечно, обсуждался, и всякого рода заявления по поводу "Северного потока", которые звучат из-за океана", — сказал Медведев на пресс-конференции по итогам встречи с бельгийским коллегой.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

Представители американской власти ранее неоднократно заявляли, что намерены противодействовать реализации "Северного потока-2". Звучали заявления и о возможности введения санкций против участников проекта.