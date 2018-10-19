Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества

КИЕВ, 19 окт – РИА Новости. Премьер Украины Владимир Гройсман заявил в пятницу, что Киев и МВФ в результате переговоров договорились о новой программе, которая начнет действовать в 2019 году.

В пятницу кабмин Украины принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5%, в рамках договоренностей и требований МВФ. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов по официальному курсу) за тысячу кубометров.

"В результате переговоров (с МВФ. – Прим. ред.) мы также договорились о новой программе, которая будет действовать в 2019 году и обеспечит нам поддержку в период особенно пиковых нагрузок по выплате государственных долгов, сейчас эти переговоры на финальной стадии и наше сегодняшнее решение является критическим предусловием успешного завершения переговоров", — заявил премьер в своем обращении, обнародованном в Facebook.

В обращении говорится, что премьер в течение года пытался убедить МВФ не повышать цены на газ, однако именно под это обязательство были привлечены денежные средства. В результате непростых переговоров нам удалось найти компромиссное решение… Решение по газу — это вынужденное решение", — сказал премьер.

Ранее "Украинские новости" со ссылкой на источник сообщили, что Украина и МВФ договариваются о новой программе финансирования, с помощью которой Киев уже сейчас сможет перекредитоваться, избежать резкого повышения цен на газ и дефолта. Миссия МВФ работала в Киеве 6-19 сентября. Однако, по данным источников издания, условием для нового меморандума о сотрудничестве должно стать принятие государственного бюджета на 2019 год. Киев также должен вновь повысить цены на газ на 23%, провести антикоррупционную реформу, принять сбалансированный бюджет и реорганизовать Государственную фискальную службу.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен.