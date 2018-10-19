Набиуллина прокомментировала ситуацию с "Кэшбери"

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сравнила платформу "Кэшбери" с мошенниками, продававшими людям жетоны около метро под видом криптовалют.

"Мошенничество на финансовом рынке — оно есть, оно было, приобретает разные формы. Возникает какое-то модное явление на финансовом рынке, и мы сразу видим, что там появляются мошенники. Помните, что даже в виде криптовалют продавали жетоны около метро? Есть люди неискушенные, может быть, недостаточно финансовые грамотные, которые попадают на удочку таких мошенников", — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос корреспондента телеканала "Россия-24" о том, как можно радикально решить ситуацию так, чтобы предотвратить появление финансовых пирамид, подобных "Кэшбери".

По словам главы ЦБ РФ, регулятор осуществляет надзор за финансовыми организациями, которые имеет лицензии и работают в рамках правового поля. В то же время мошенники не имеют лицензий и не находятся под надзором ЦБ, отметила Набиуллина, поэтому если регулятор видит признаки таких финансовых пирамид или других видов мошенничества, он направляет информацию об этом в правоохранительные органы.

К таким признакам относится реклама тех услуг, на которых нет лицензии у компании или обещание каких-то очень высоких доходов, процентных ставок, добавила Набиуллина. "Надо сказать, что мы достаточно много уже отправили таких сведений, и правоохранительные органы активно работают: закрывают такие организации, закрывают сайты, через которые рекламируются эти организации", — сказала председатель ЦБ.

В конце сентября Центробанк сообщил, что регулятор передал в Генпрокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под брендом "Кэшбери". Регулятор усмотрел в деятельности "Кэшбери" "явные признаки финансовой пирамиды". Таковыми представитель Центробанка назвал деятельность, основанную на принципах сетевого маркетинга, обещания завышенной доходности и агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях.

Прокуратура провела проверку группы, после чего направила в Первомайский суд Ростова-на-Дону, по месту регистрации компании, иск о блокировке сайтов "кэшбери.рф" и "www.cashbery.com" на территории России. Иск от прокуратуры Кировского района Ростова-на-Дону поступил в суд 28 сентября.

Группа "Кэшбери" позиционирует себя как инвестиционная p2р-платформа, которая позволяет физлицу выдавать заемные средства другим физическим лицам. На сайте платформы указано, что Артур Варданян является собственником идеи и всех разработанных площадок и продуктов холдинга. В нее также входят микрокредитная компания "Варшава", ООО "Кэшбери", а также зарегистрированная в 2016 году в Великобритании PLC "Cashbery Limited". На сайте указано, что головной офис холдинга находится в Дубае.