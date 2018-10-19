Тюменская и Ташкентская области договорились о сотрудничестве

ТЮМЕНЬ, 19 окт — РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах подписали Тюменская область и Ташкентская область Узбекистана, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
Он добавил, что планируется также сотрудничество в нефтегазовой сфере, в области культуры и образования.
По словам хокима Ташкентской области Гуломжона Ибрагимова, Тюменская область — крупный регион, интересный для совместной работы.
"В соглашении отражены все сферы, где мы можем в будущем сотрудничать. В следующем году приступим к созданию оптово-распределительного центра по поставке наших овощей и фруктов. Мы обсудили вопросы по созданию совместных предприятий по переработке сельхозпродукции. Это соглашение даст возможность более активно взаимодействовать", — отметил Ибрагимов.