Тюменская и Ташкентская области договорились о сотрудничестве

ТЮМЕНЬ, 19 окт — РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах подписали Тюменская область и Ташкентская область Узбекистана, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Мы заинтересованы в развитии сотрудничества по самым разным направлениям. Из конкретных проектов, по которым уже были контакты, — это создание оптово-распределительного центра, чтобы сельхозпродукция Узбекистана, поступала к нам и направлялась в другие регионы России. Тюменская область имеет выгодное географическое расположение, развитую транспортную инфраструктуру", — сказал на церемонии подписания документа губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он добавил, что планируется также сотрудничество в нефтегазовой сфере, в области культуры и образования.

По словам хокима Ташкентской области Гуломжона Ибрагимова, Тюменская область — крупный регион, интересный для совместной работы.

"В соглашении отражены все сферы, где мы можем в будущем сотрудничать. В следующем году приступим к созданию оптово-распределительного центра по поставке наших овощей и фруктов. Мы обсудили вопросы по созданию совместных предприятий по переработке сельхозпродукции. Это соглашение даст возможность более активно взаимодействовать", — отметил Ибрагимов.

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