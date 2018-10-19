Мирзиеев предложил создавать совместные с Россией предприятия для экспорта

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии подписания совместных документов

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии подписания совместных документов

ТАШКЕНТ, 19 окт – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выступил с предложением расширить кооперацию с российским предприятиями для совместного экспорта в третьи страны.

В пятницу Мирзиеев и президент РФ Владимир Путин, находящийся с визитом в Узбекистане, посетили первый узбекско-российский межрегиональный форум в Ташкенте.

"Необходимо наращивать наши усилия по созданию высокотехнологичных производств, расширять кооперацию для выпуска востребованной продукции для освоения рынков третьих стран", — сказал Мирзиеев, выступая на форуме.

В качестве примера такого сотрудничества он назвал создание совместного текстильного кластера с участием компаний из Ивановской области, совместное производство минеральных удобрений, кооперацию в использовании возможностей инфраструктуры Московского региона и Оренбургской области для организации поставок сельхозпродукции.

"Самый главный результат — между нашими регионам сложились тесные, долгосрочные партнерские отношения", — отметил Мирзиеев. Он отметил, что только за последний год руководители 14 регионов Узбекистана посетили 26 субъектов РФ.

Министр экономики Узбекистана Ботир Ходжаев, подводя итоги форума, сообщил, что в ходе его проведения было подписано около 800 соглашений и меморандумов на общую сумму более 25 миллиардов долларов.

В форуме участвуют руководители 17 российских регионов, а также более 1 тысячи представителей предприятий, компаний и госструктур РФ. Его организаторами выступили министерство экономики, торгово-промышленная палата Узбекистана и министерство экономического развития РФ.