Медведев и Меркель обсудили вопросы экономического сотрудничества

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на первом пленарном заседании 12-го саммита Европа – Азия (АСЕМ) в Брюсселе

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на первом пленарном заседании 12-го саммита Европа – Азия (АСЕМ) в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 19 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече на полях саммита АСЕМ обсудили вопросы экономического сотрудничества и энергетику, сообщил первый заместитель руководителя аппарата российского правительства Сергей Приходько.

Встреча на полях форума прошла по предложению немецкой стороны.

"В ходе встречи канцлер Меркель сосредоточила внимание на некоторых актуальных вопросах экономического сотрудничества, в том числе в энергетике", — сообщил Приходько журналистам.

По его словам, Медведев в свою очередь отметил поступательное развитие экономического сотрудничества, несмотря на имеющиеся сложности и попытки открытого протекционизма и давления по отдельным проектам.